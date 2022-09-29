Для мобилизованных: Сбербанк запускает свою программу реструктуризации кредитов малого и микробизнеса
Экономика 29.09.2022 16:23 Новости компаний
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29.09.2022 16:23 Новости компаний
Сбербанк запускает свою программу реструктуризации кредитов малого и микробизнеса, основные собственники которого мобилизованы.
Анатолий Попов, заместитель председателя Правления Сбербанка:
«Сбербанк принял решение о запуске собственной программы реструктуризаций кредитов компаний малого и микробизнеса. В случае мобилизации индивидуальных предпринимателей и собственников, доля участия которых в компании составляет более 50%, возможно получение отсрочки в погашении основного долга и процентов. Заявку на такую реструктуризацию можно подать в интернет-банке для предпринимателей СберБизнес».
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