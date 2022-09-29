



С начала 2022 года специалисты филиала «Россети Юг» –«Волгоградэнерго» оборудовали птицезащитными устройствами (ПЗУ)участки воздушных линий (ВЛ) электропередачи в шести районах Волгоградской области.

Так, на воздушных линиях напряжением 10-110 кВ в Палласовском, Ленинском, Среднеахтубинском, Чернышковском, Сурвикинском и Котельниковском районах, а также на территории Волгограда энергетики установили 1614ПЗУ. Устройства для защиты пернатых от поражения электрическим током смонтированы на участках ВЛ общей протяженностью порядка 40 км.Современные ПЗУ представляют собой полимерные кожухи, которые закрывают изоляторы в местах крепления к ним провода. Они изготовлены из высокотехнологичных диэлектрических материалов и имеют длину изолирующего кожуха свыше 140 см.

Самое большое количество ПЗУ установлено в Палласовском и Ленинском районах: 771 и 660 штук соответственно. На территории Палласовского района оборудована воздушная линия, проходящая по природному парку «Эльтонский». Здесь, в окрестностях знаменитого озера Эльтон, традиционно селятся пернатые хищники – курганник и краснокнижный степной орел.

В Ленинском районе ПЗУ смонтированы на воздушной линии, проходящей вдоль астраханской автомобильной трассы. Эта местность примыкает к единственному в России биосферному резервату ЮНЕСКО – Волго-Ахтубинской пойме. На ее территории обитают такие краснокнижные пернатые, как орлан-белохвост, черный коршун и ястреб-тетеревятник, которые также облюбовали опоры линий электропередачи для отдыха и высматривания своей добычи.