Экономика

«Россети Юг» установили более 1600 птицезащитных устройств в Волгоградской области

Экономика 29.09.2022 15:38
0
29.09.2022 15:38


С начала 2022 года специалисты филиала «Россети Юг» –«Волгоградэнерго» оборудовали птицезащитными устройствами (ПЗУ)участки воздушных линий (ВЛ) электропередачи в шести районах Волгоградской области.
Так, на воздушных линиях напряжением 10-110 кВ в Палласовском, Ленинском, Среднеахтубинском, Чернышковском, Сурвикинском и Котельниковском районах, а также на территории Волгограда энергетики установили 1614ПЗУ. Устройства для защиты пернатых от поражения электрическим током смонтированы на участках ВЛ общей протяженностью порядка 40 км.Современные ПЗУ представляют собой полимерные кожухи, которые закрывают изоляторы в местах крепления к ним провода. Они изготовлены из высокотехнологичных диэлектрических материалов и имеют длину изолирующего кожуха свыше 140 см.
Самое большое количество ПЗУ установлено в Палласовском и Ленинском районах: 771 и 660 штук соответственно. На территории Палласовского района оборудована воздушная линия, проходящая по природному парку «Эльтонский». Здесь, в окрестностях знаменитого озера Эльтон, традиционно селятся пернатые хищники – курганник и краснокнижный степной орел.
В Ленинском районе ПЗУ смонтированы на воздушной линии, проходящей вдоль астраханской автомобильной трассы. Эта местность примыкает к единственному в России биосферному резервату ЮНЕСКО – Волго-Ахтубинской пойме. На ее территории обитают такие краснокнижные пернатые, как орлан-белохвост, черный коршун и ястреб-тетеревятник, которые также облюбовали опоры линий электропередачи для отдыха и высматривания своей добычи. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
29.09.2022 16:23
Экономика 29.09.2022 16:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.09.2022 13:47
Экономика 29.09.2022 13:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.09.2022 11:40
Экономика 29.09.2022 11:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.09.2022 11:25
Экономика 29.09.2022 11:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.09.2022 14:36
Экономика 28.09.2022 14:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.09.2022 12:38
Экономика 28.09.2022 12:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.09.2022 12:15
Экономика 28.09.2022 12:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.09.2022 11:27
Экономика 28.09.2022 11:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.09.2022 10:36
Экономика 28.09.2022 10:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.09.2022 08:29
Экономика 28.09.2022 08:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.09.2022 13:18
Экономика 27.09.2022 13:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.09.2022 12:00
Экономика 27.09.2022 12:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.09.2022 11:58
Экономика 27.09.2022 11:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.09.2022 11:37
Экономика 27.09.2022 11:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.09.2022 10:48
Экономика 27.09.2022 10:48
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:43
ФСБ пресекла разглашение персональных данных жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:37
Эшелон с 500 мобилизованными волгоградцами отправился на полигоны ЮВОСмотреть фотографии
16:22
Карантин объявлен в поселке под Волгоградом из-за бешеной собакиСмотреть фотографии
16:03
Трех новых депутатов-блондинок внедрят в восемь комитетов Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
15:38
«Россети Юг» установили более 1600 птицезащитных устройств в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:33
Под Волгоградом прокуратура помогла вернуть инвалиду 10 тысяч рублейСмотреть фотографии
15:21
Бочаров обсудил с волгоградскими силовиками угрозы и вызовы нового периодаСмотреть фотографии
15:08
В Кремле 30 сентября подпишут договоры о вступлении новых регионов в состав РФСмотреть фотографии
14:10
В День интернета «Ростелеком» проведет в городских и школьных библиотеках лекции о правилах безопасности в СетиСмотреть фотографии
13:42
Волна коронавируса в Волгоградской области затухает на фоне мобилизацииСмотреть фотографии
13:40
Отравившегося грибами подростка госпитализировали в волгоградскую больницу №25Смотреть фотографии
12:36
Из Астраханской области перестали выпускать в Казахстан россиян призывного возрастаСмотреть фотографии
12:19
«Дети сошли с ума от радости»: мобилизованный педагог сельской школы в Волгоградской области возвращается к ученикамСмотреть фотографии
12:16
Полицейский настиг машину с воровкой на парковке ТРК в Волгограде: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:00
Володин в Telegram опроверг заявление о запрете на выезд за границуСмотреть фотографии
11:31
Волгоградцев с ВИЧ-инфекцией освободили от мобилизацииСмотреть фотографии
10:59
В Волгограде конфликт на дороге привел к стрельбе и задержаниюСмотреть фотографии
10:54
Объявлены победители XI конкурса «Вместе в цифровое будущее»Смотреть фотографии
10:53
Бочаров: новый футбольный манеж в Волжском должен носить имя Александра НикитинаСмотреть фотографии
10:44
Лихач на BMW покалечил пенсионера и подростка в КамышинеСмотреть фотографии
10:21
Волгоградцу дали 10 лет «строгача» за зверское убийство на дачеСмотреть фотографии
10:17
Труп неизвестного мужчины нашли в подвале дома на улице Мира в ВолжскомСмотреть фотографии
09:36
В Волгограде оцепили Мамаев курган из-за патриотической акцииСмотреть фотографии
09:04
Володин подтвердил запрет на выезд за границу для военнообязанныхСмотреть фотографии
08:00
«Дома не побыл»: в Волгоградской области мобилизовали только вернувшегося из армии 21-летнего юношу с дефицитом весаСмотреть фотографии
07:55
Город Волгоградской области из-за аварии на 12 часов остался без водыСмотреть фотографии
20:32
Волгоградским фермерам ответили на просьбу отсрочить частичную мобилизациюСмотреть фотографии
19:45
В Волгограде и области к концу недели воздух прогреется до +25 градусовСмотреть фотографии
19:04
«Не боятся только дураки»: два десятка мобилизованных волжан отправили в частиСмотреть фотографии
18:12
Минобороны открыло «горячую линию» для родственников мобилизованных россиянСмотреть фотографии
 