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Для чего начинающим предпринимателям расчётный счёт?

Полезно знать 29.09.2022 11:29 Новости компаний
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29.09.2022 11:29 Новости компаний


Любая компания, которая хочет развиваться и увеличивать финансовый оборот, должна иметь расчетный счёт. По закону лишь сделки до 100 тысяч рублей могут проходить по наличному расчёту, если же сумма выше, то необходимо иметь расчётный счёт, чтобы можно было совершать безналичные операции. 
К тому же наличие расчётного счёта позволяет компаниям участвовать в тендерах, значительно расширяет количество потенциальных контрагентов, а также банковских услуг, предназначенных именно для развития бизнеса. 
Открыть расчётный счёт довольно просто, и пользуются этой возможностью большое количество предпринимателей. Недавно Сбербанк опубликовал статистику, согласно которой за 8 месяцев 2022 года более 27,7 тысяч предпринимателей Поволжья стали новыми клиентами банка, впервые открыв расчётный счёт для своего бизнеса в Сбере.
Стоимость обслуживания расчётного счёта может быть разной – зависит от наполнения пакета услуг ну и, конечно, от самого банка. Однако есть и бесплатные предложения, хотя они в первую очередь предназначены именно для начала ведения бизнеса и не обладают большим набором услуг. Например, пакет «Легкий старт» от Сбера является бесплатным в обслуживании на протяжении всего периода. Такие предложения можно рассмотреть новичкам или компаниям с небольшим оборотом. 
Кроме того, некоторые банки при открытии в них расчётного счёта предлагают дополнительные услуги, например, эквайринг, бизнес-карты и другие. Недавно появилось новое предложение, которое многих может заинтересовать – специальные отраслевые решения, созданные для конкретного направления бизнеса: торговля, коммерческая недвижимость, транспорт и другие. Например, «СберБизнес. Розничная торговля» предназначен для малого и микробизнеса. Он позволяет предпринимателям, которые используют расчетный счёт и эквайринг банка, бесплатно отслеживать аналитику своей торговой точки, быстро узнавать об изменениях показателей бизнеса и получать персональные рекомендации по его развитию.
Открыть расчётный счёт в банках можно как онлайн, так и в офисах. Важно изучить предложения различных финансовых организаций и выбратьвариант наиболее подходящий вам по объему услуг, стоимости и дополнительным предложениям. 

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