Экономика

ВТБ повышает эффективность работы контакт-центра

Экономика 29.09.2022 11:25 Новости компаний
0
29.09.2022 11:25 Новости компаний


ВТБ реализовал в контакт-центре пилотный проект по геймификации, позволивший повысить эффективность работы сотрудников. В рамках Корпоративного акселератора ВТБ было успешно апробировано решение российской технологической компании RevGames.

Участниками пилотного проекта стали 163 сотрудника контакт-центра ВТБ. В процессе решения рабочих задач им предстояло пройти тест, успешный результат в котором был напрямую связан с выполнением KPI, влияющих на клиентский опыт.

Проект позволил повысить уровень вовлеченности сотрудников контакт-центра, их мотивацию и показатели эффективности. Пилотная группа при сокращении времени обслуживания клиентов продемонстрировала рост количества удовлетворенных клиентов. Опыт проведения подобной геймификации признан успешным: технологическое решение рекомендовано к промышленной эксплуатации в контуре банка.

Корпоративный акселератор ВТБ — единое окно для онбординга инновационных технологий стартапов в банке. Акселератор помогает подразделениям банка находить новые инструменты для решения технологических и бизнес-задач и предоставляет сервис полного цикла — от поиска и экспертизы технологических решений до реализации пилотных проектов внутри ВТБ. С начала года команда акселератора провела анализ и оценку более 280 решений с открытого рынка, запустила более 20 пилотных проектов.

Справка. RevGames — российская технологическая компания, разрабатывающая решения в области геймификации внутренних бизнес-процессов, которые направлены на увеличение производительности и эффективности сотрудников организации и процессов взаимодействия с клиентами с целью повышения их лояльности к продуктам компании. Сегодня ее решениями совокупно пользуются более 50 млн пользователей, среди заказчиков – крупнейшие игроки российского технологического рынка.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
29.09.2022 16:23
Экономика 29.09.2022 16:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.09.2022 15:38
Экономика 29.09.2022 15:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.09.2022 13:47
Экономика 29.09.2022 13:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.09.2022 11:40
Экономика 29.09.2022 11:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.09.2022 14:36
Экономика 28.09.2022 14:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.09.2022 12:38
Экономика 28.09.2022 12:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.09.2022 12:15
Экономика 28.09.2022 12:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.09.2022 11:27
Экономика 28.09.2022 11:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.09.2022 10:36
Экономика 28.09.2022 10:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.09.2022 08:29
Экономика 28.09.2022 08:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.09.2022 13:18
Экономика 27.09.2022 13:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.09.2022 12:00
Экономика 27.09.2022 12:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.09.2022 11:58
Экономика 27.09.2022 11:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.09.2022 11:37
Экономика 27.09.2022 11:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.09.2022 10:48
Экономика 27.09.2022 10:48
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:43
ФСБ пресекла разглашение персональных данных жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:37
Эшелон с 500 мобилизованными волгоградцами отправился на полигоны ЮВОСмотреть фотографии
16:22
Карантин объявлен в поселке под Волгоградом из-за бешеной собакиСмотреть фотографии
16:03
Трех новых депутатов-блондинок внедрят в восемь комитетов Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
15:38
«Россети Юг» установили более 1600 птицезащитных устройств в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:33
Под Волгоградом прокуратура помогла вернуть инвалиду 10 тысяч рублейСмотреть фотографии
15:21
Бочаров обсудил с волгоградскими силовиками угрозы и вызовы нового периодаСмотреть фотографии
15:08
В Кремле 30 сентября подпишут договоры о вступлении новых регионов в состав РФСмотреть фотографии
14:10
В День интернета «Ростелеком» проведет в городских и школьных библиотеках лекции о правилах безопасности в СетиСмотреть фотографии
13:42
Волна коронавируса в Волгоградской области затухает на фоне мобилизацииСмотреть фотографии
13:40
Отравившегося грибами подростка госпитализировали в волгоградскую больницу №25Смотреть фотографии
12:36
Из Астраханской области перестали выпускать в Казахстан россиян призывного возрастаСмотреть фотографии
12:19
«Дети сошли с ума от радости»: мобилизованный педагог сельской школы в Волгоградской области возвращается к ученикамСмотреть фотографии
12:16
Полицейский настиг машину с воровкой на парковке ТРК в Волгограде: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:00
Володин в Telegram опроверг заявление о запрете на выезд за границуСмотреть фотографии
11:31
Волгоградцев с ВИЧ-инфекцией освободили от мобилизацииСмотреть фотографии
10:59
В Волгограде конфликт на дороге привел к стрельбе и задержаниюСмотреть фотографии
10:54
Объявлены победители XI конкурса «Вместе в цифровое будущее»Смотреть фотографии
10:53
Бочаров: новый футбольный манеж в Волжском должен носить имя Александра НикитинаСмотреть фотографии
10:44
Лихач на BMW покалечил пенсионера и подростка в КамышинеСмотреть фотографии
10:21
Волгоградцу дали 10 лет «строгача» за зверское убийство на дачеСмотреть фотографии
10:17
Труп неизвестного мужчины нашли в подвале дома на улице Мира в ВолжскомСмотреть фотографии
09:36
В Волгограде оцепили Мамаев курган из-за патриотической акцииСмотреть фотографии
09:04
Володин подтвердил запрет на выезд за границу для военнообязанныхСмотреть фотографии
08:00
«Дома не побыл»: в Волгоградской области мобилизовали только вернувшегося из армии 21-летнего юношу с дефицитом весаСмотреть фотографии
07:55
Город Волгоградской области из-за аварии на 12 часов остался без водыСмотреть фотографии
20:32
Волгоградским фермерам ответили на просьбу отсрочить частичную мобилизациюСмотреть фотографии
19:45
В Волгограде и области к концу недели воздух прогреется до +25 градусовСмотреть фотографии
19:04
«Не боятся только дураки»: два десятка мобилизованных волжан отправили в частиСмотреть фотографии
18:12
Минобороны открыло «горячую линию» для родственников мобилизованных россиянСмотреть фотографии
 