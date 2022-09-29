Телеком

Объявлены победители XI конкурса «Вместе в цифровое будущее»

Телеком 29.09.2022 10:54
0
29.09.2022 10:54


«Ростелеком» в партнерстве с Systeme Electric (ранее Schneider Electric, АО «Шнейдер Электрик») подвели итоги XI конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Церемония награждения победителей состоялась в Москве с участием 65 представителей региональных медиа и внешних коммуникаций компании.
Перед подведением итогов прошла пресс-конференция руководителей компаний — Михаила Осеевского и Алексея Кашаева. Спикеры ответили на вопросы журналистов о современном состоянии ИТ-отрасли и телекома, цифровых трендахи технологиях, а также прогнозах развития ИТ. 
Вместе с вами за 11 лет существования конкурса нам удалось значительно приблизить цифровое будущее, постепенно превратив его в настоящее. Цифровой стиль жизни давно перестал быть чем-то уникальным, предназначенным только ИТ-энтузиастам, он прочно вошел в повседневную жизнь всех граждан. Современные цифровые технологии приходят на помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, позволяют оптимизировать работу жизненно важных приборов, используемых в тяжелых климатических условиях. Проекты, которые приходят на конкурс со всей России, служат основой для цифровой трансформации общества. Каждый новый конкурс дает нам новые идеи для их дальнейшей реализации. Благодаря самой крупной в стране инфраструктуре, большому опыту и разносторонней экспертизе “Ростелеком” может воплощать в жизнь самые сложные проекты,— отметил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.
В конкурсе «Вместе в цифровое будущее» в 2022 году приняли участие корреспонденты региональных СМИ и корпунктов федеральных изданий, а также представители блогосферы. На конкурс поступило 2 429 работ, из них допущено 2 104 работы от более чем 1 200 журналистов из всех регионов страны. Большинство заявок на участие было зарегистрировано от представителей массмедиа из Южного, Приволжского и Центрального федеральных округов. 
Наибольшей популярностью пользовались номинации «Интернет-СМИ» (884 материала), «Телевидение» (491сюжет) и «Печатная пресса» (323 статьи). В номинацию «Социальные медиа» подано 98 публикаций, в «Радио и подкасты» — 89 сюжетов. В специальной номинации «Умный город для жизни» от партнера конкурса Systeme Electric журналисты зарегистрировали 59 работ, в спецноминации «Цифровой стиль жизни» от «Ростелекома» — 160. 
Для нас крайне важно, что конкурс и наша специальная номинация помогли привлечь внимание журналистов со всей России к темам цифровизации и умных городов. Решения Systeme Electric помогают людям и компаниям сокращать эксплуатационные расходы, повышать эффективность и безопасность бизнеса, а главное, обеспечивать доступ к электроэнергии, который является базовой гуманитарной потребностью для каждого человека. В этом году мы трансформировались в российскую производственную компанию и видим свою основную задачу в локализации цифровых решений для технологического суверенитета нашей страны, — подчеркнул генеральный директор Systeme Electric Алексей Кашаев. 
Материалы журналистов на федеральном уровне в основных и специальных номинациях оценивали Денис Кусков — генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily; Анна Балашова — руководитель отдела телекоммуникаций объединенной редакции РБК; Татьяна Белякова — корреспондент информационного агентства «Интерфакс»; Олег Сальманов— главный редактор телеграм-канала «Нецифровая экономика»; Сергей Половников — руководитель Content Review; Александр Янкевич — главный редактор и руководитель порталов www.ICT-Online.ru и www.spbIT.ru; Кира Кирюхина — вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома»; Наталия Деянова —заместитель генерального директора по маркетингу и цифровым коммуникациям SystemeElectric; Кристина Быковская — руководитель направления по внешним коммуникациям Systeme Electric.
Тема телекома и ИТ не такая простая, как может показаться со стороны. Журналисту требуется не только вникнуть в тему, пообщаться со специалистами, но и пойти дальше. Отрадно, что с каждым годом работы, подаваемые на конкурс, становятся более глубокими и проработанными. Региональная отраслевая журналистика, на мой взгляд, совершенно несправедливо игнорируется на федеральном уровне, и очень приятно, что “Ростелеком” проводит подобный конкурс. Он позволяет не только взглянуть со стороны на нашу индустрию, но и открывает новые имена. Надеюсь, что в следующем году мы увидим еще больше качественных и интересных публикаций, репортажей и роликов, — сказал руководитель Content Review Сергей Половников.
Ознакомиться со списком победителей и посмотреть их работы можно здесь.
Победители федерального уровня, занявшие первое место в основных номинациях, и номинанты, отмеченные в двух спецноминациях, осенью посетят Северный полярный круг, познакомятся с технологическими площадками «Ростелекома» и Systeme Electric в Мурманской области.
Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
29.09.2022 14:10
Телеком 29.09.2022 14:10
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.09.2022 11:58
Телеком 21.09.2022 11:58
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.09.2022 10:49
Телеком 21.09.2022 10:49
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.09.2022 11:31
Телеком 20.09.2022 11:31
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.09.2022 16:39
Телеком 16.09.2022 16:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.09.2022 12:08
Телеком 16.09.2022 12:08
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.09.2022 18:53
Телеком 15.09.2022 18:53
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.09.2022 13:11
Телеком 14.09.2022 13:11
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.09.2022 13:46
Телеком 12.09.2022 13:46
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.09.2022 14:13
Телеком 06.09.2022 14:13
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.09.2022 12:44
Телеком 05.09.2022 12:44
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.09.2022 11:49
Телеком 02.09.2022 11:49
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.09.2022 14:34
Телеком 01.09.2022 14:34
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.08.2022 12:21
Телеком 30.08.2022 12:21
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.08.2022 15:38
Телеком 29.08.2022 15:38
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:43
ФСБ пресекла разглашение персональных данных жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:37
Эшелон с 500 мобилизованными волгоградцами отправился на полигоны ЮВОСмотреть фотографии
16:22
Карантин объявлен в поселке под Волгоградом из-за бешеной собакиСмотреть фотографии
16:03
Трех новых депутатов-блондинок внедрят в восемь комитетов Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
15:38
«Россети Юг» установили более 1600 птицезащитных устройств в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:33
Под Волгоградом прокуратура помогла вернуть инвалиду 10 тысяч рублейСмотреть фотографии
15:21
Бочаров обсудил с волгоградскими силовиками угрозы и вызовы нового периодаСмотреть фотографии
15:08
В Кремле 30 сентября подпишут договоры о вступлении новых регионов в состав РФСмотреть фотографии
14:10
В День интернета «Ростелеком» проведет в городских и школьных библиотеках лекции о правилах безопасности в СетиСмотреть фотографии
13:42
Волна коронавируса в Волгоградской области затухает на фоне мобилизацииСмотреть фотографии
13:40
Отравившегося грибами подростка госпитализировали в волгоградскую больницу №25Смотреть фотографии
12:36
Из Астраханской области перестали выпускать в Казахстан россиян призывного возрастаСмотреть фотографии
12:19
«Дети сошли с ума от радости»: мобилизованный педагог сельской школы в Волгоградской области возвращается к ученикамСмотреть фотографии
12:16
Полицейский настиг машину с воровкой на парковке ТРК в Волгограде: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:00
Володин в Telegram опроверг заявление о запрете на выезд за границуСмотреть фотографии
11:31
Волгоградцев с ВИЧ-инфекцией освободили от мобилизацииСмотреть фотографии
10:59
В Волгограде конфликт на дороге привел к стрельбе и задержаниюСмотреть фотографии
10:54
Объявлены победители XI конкурса «Вместе в цифровое будущее»Смотреть фотографии
10:53
Бочаров: новый футбольный манеж в Волжском должен носить имя Александра НикитинаСмотреть фотографии
10:44
Лихач на BMW покалечил пенсионера и подростка в КамышинеСмотреть фотографии
10:21
Волгоградцу дали 10 лет «строгача» за зверское убийство на дачеСмотреть фотографии
10:17
Труп неизвестного мужчины нашли в подвале дома на улице Мира в ВолжскомСмотреть фотографии
09:36
В Волгограде оцепили Мамаев курган из-за патриотической акцииСмотреть фотографии
09:04
Володин подтвердил запрет на выезд за границу для военнообязанныхСмотреть фотографии
08:00
«Дома не побыл»: в Волгоградской области мобилизовали только вернувшегося из армии 21-летнего юношу с дефицитом весаСмотреть фотографии
07:55
Город Волгоградской области из-за аварии на 12 часов остался без водыСмотреть фотографии
20:32
Волгоградским фермерам ответили на просьбу отсрочить частичную мобилизациюСмотреть фотографии
19:45
В Волгограде и области к концу недели воздух прогреется до +25 градусовСмотреть фотографии
19:04
«Не боятся только дураки»: два десятка мобилизованных волжан отправили в частиСмотреть фотографии
18:12
Минобороны открыло «горячую линию» для родственников мобилизованных россиянСмотреть фотографии
 