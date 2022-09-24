В Камышине иномарка влетела в столб и перевернулась

Фото ГУ МВД по Волгоградской области
Происшествия 24.09.2022 10:36
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24.09.2022 10:36
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
В Камышине двое человек пострадали в ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в четвертом часу утра. 33-летний водитель, управляя автомобилем «Мицубиси Лансер», двигался по ул. Базарова.
Не выбрав безопасную скорость, он не справился с управлением, в результате машина врезалась в опору ЛЭП и перевернулась. 22-летняя и 23-летняя пассажирки автомобиля доставлены в больницу.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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