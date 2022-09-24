В Камышине иномарка влетела в столб и перевернулась









В Камышине двое человек пострадали в ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в четвертом часу утра. 33-летний водитель, управляя автомобилем «Мицубиси Лансер», двигался по ул. Базарова.





Не выбрав безопасную скорость, он не справился с управлением, в результате машина врезалась в опору ЛЭП и перевернулась. 22-летняя и 23-летняя пассажирки автомобиля доставлены в больницу.