В Волгограде полицейские вернули потерявшегося дедушку в семью









Дедушку, который забыл, где он живет, благополучно вернулся в семью. Как рассказали ИА "Высота 102" волонтеры, накануне он пришел в Тракторозаводский отдел полиции Волгограда за помощью. У пенсионера пропала память и он мало что о себе знал.





Волонтеры и полицейские бросили клич о помощи. И родных потерявшегося мужчины удалось найти.







- За ним пришла супруга, все закончилось благополучно, - рассказали ИА "Высота 102" активисты.





