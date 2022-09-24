Происшествия

В Волгограде полицейские вернули потерявшегося дедушку в семью

Происшествия 24.09.2022 08:24
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24.09.2022 08:24



Дедушку, который забыл, где он живет, благополучно вернулся в семью. Как рассказали ИА "Высота 102" волонтеры, накануне он пришел в Тракторозаводский отдел полиции Волгограда за помощью. У  пенсионера пропала память и он мало что о себе знал.

Волонтеры и полицейские бросили клич о помощи. И родных потерявшегося мужчины удалось найти.

- За ним пришла супруга, все закончилось благополучно, - рассказали ИА "Высота 102" активисты.


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