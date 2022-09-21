Организаторы ParkSeason Fest в Волгограде не считают фестиваль провальным









Музыкальный фестиваль ParkSeason Fest в Волгограде не собрал аншлага, но организаторы фестиваля не склонны драматизировать ситуацию.

– Ни о каком провале фестиваля речи, разумеется, не идет. Фестиваль проведен успешно - и это официальная позиция его организаторов. Все заявленные артисты приехали и отыграли полноценные сеты. На фестивале был лучший звук в истории стадиона. Грандиозное музыкальное шоу собрало многотысячную аудиторию, – сообщила ИА «Высота 102» в среду, 21 сентября, PR-директор фестиваля ParkSeason Fest Евгения Шульпинова.

Однако сколько конкретно тысяч присутствовало на стадионе, неизвестно. Эту цифру организаторы не называют, как и общее количество проданных на ParkSeason Fest билетов.

– Этой информацией я сейчас не обладаю, – ответила на заданные вопросы Шульпинова.

ParkSeason Fest прошел 17 сентября на стадионе «Волгоград Арена», который, напомним, вмещает 40 тысяч человек. В самом начале фестиваля количество зрителей было совсем скромным, но уже к вечеру фан-зона заполнилась полностью. Однако на трибунах свободных мест было еще много.

Ранее, напомним, организаторы сообщали, что достаточно большое количество мест продать не удалось. Даже объяснили почему.

– Не исключено, что это связано с чередой вынужденных переносов дат и замен артистов. Очевидно, что фестиваль прошел через максимально сложные испытания, которые начались еще в марте 2020 года с пандемии, и публика оказалась «перегрета», – заявляли организаторы.

По сведениям ИА «Высота 102», на утро 17 сентября в продаже оставалось около 10 тысячи билетов на фестиваль ParkSeason Fest. Тогда ресурс Kassir.ru показывал, что незаполненными были все трибуны и вип-ложи. Цена билета варьировалась от 2,5 тысячи на танцполе до 16,5 тысячи рублей в вип-ложе. Накануне фестиваля, 16 сентября, на любые места трибуны С, D, а также для фанзоны и танцпола объявили внушительные скидки - билет можно было купить за четверть цены. Они не действовали только на трибуну А с вип-ложами.

Напомним, ParkSeason Fest прошел в Волгограде 17 сентября. Часовые концертные программы представили музыканты культовой группы «КИНО», Григорий Лепс, Вячеслав Бутусов с «Орденом Славы», «Чиж & Co», а также хип-хоп группа Bad Balance, рэп-рок группа «Кирпичи» и волгоградский инди-рок коллектив «В чём дело?».

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