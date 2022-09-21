Общество

Организаторы ParkSeason Fest в Волгограде не считают фестиваль провальным

Общество 21.09.2022 16:34
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21.09.2022 16:34



Музыкальный фестиваль ParkSeason Fest в Волгограде не собрал аншлага, но организаторы фестиваля не склонны драматизировать ситуацию.
– Ни о каком провале фестиваля речи, разумеется, не идет. Фестиваль проведен успешно - и это официальная позиция его организаторов. Все заявленные артисты приехали и отыграли полноценные сеты. На фестивале был лучший звук в истории стадиона. Грандиозное музыкальное шоу собрало многотысячную аудиторию, – сообщила ИА «Высота 102» в среду, 21 сентября, PR-директор фестиваля ParkSeason Fest Евгения Шульпинова.
Однако сколько конкретно тысяч присутствовало на стадионе, неизвестно. Эту цифру организаторы не называют, как и общее количество проданных на ParkSeason Fest билетов.
Этой информацией я сейчас не обладаю, – ответила на заданные вопросы Шульпинова.
ParkSeason Fest прошел 17 сентября на стадионе «Волгоград Арена», который, напомним, вмещает 40 тысяч человек. В самом начале фестиваля количество зрителей было совсем скромным, но уже к вечеру фан-зона заполнилась полностью. Однако на трибунах свободных мест было еще много.
Ранее, напомним, организаторы сообщали, что достаточно большое количество мест продать не удалось. Даже объяснили почему.
Не исключено, что это связано с чередой вынужденных переносов дат и замен артистов. Очевидно, что фестиваль прошел через максимально сложные испытания, которые начались еще в марте 2020 года с пандемии, и публика оказалась «перегрета», – заявляли организаторы. 
По сведениям ИА «Высота 102», на утро 17 сентября в продаже оставалось около 10 тысячи билетов на фестиваль ParkSeason Fest. Тогда ресурс Kassir.ru показывал, что незаполненными были все трибуны и вип-ложи. Цена билета варьировалась от 2,5 тысячи на танцполе до 16,5 тысячи рублей в вип-ложе. Накануне фестиваля, 16 сентября, на любые места трибуны С, D, а также для фанзоны и танцпола объявили внушительные скидки - билет можно было купить за четверть цены. Они не действовали только на трибуну А с вип-ложами.
Напомним, ParkSeason Fest прошел в Волгограде 17 сентября. Часовые концертные программы представили музыканты культовой группы «КИНО», Григорий Лепс, Вячеслав Бутусов с «Орденом Славы», «Чиж & Co», а также хип-хоп группа Bad Balance, рэп-рок группа «Кирпичи» и волгоградский инди-рок коллектив «В чём дело?».   
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