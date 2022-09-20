Организаторы ParkSeason Fest объяснили провал фестиваля в Волгограде









Музыкальный фестиваль ParkSeason Fest не собрал стадион «Волгоград Арена», который вмещает 40 тысяч зрителей.

– Достаточно большое количество мест было не распродано. Не исключено, что это связано с чередой вынужденных переносов дат и замен артистов. Очевидно, что фестиваль прошел через максимально сложные испытания, которые начались еще в марте 2020 года с пандемии, и публика оказалась «перегрета», – рассказали организаторы.













В PR-службе ParkSeason Fest отмечают, что рады пришедшей многотысячной аудитории, хотя ожидали значительно большее количество посетителей.

По мнению организаторов, фестиваль прошел на высоком техническом и организационном уровне. На одной сцене выступали как легендарные артисты, так и молодежные коллективы.













ParkSeason Fest прошел в Волгограде 17 сентября. Часовые концертные программы представили музыканты культовой группы «КИНО», Григорий Лепс, Вячеслав Бутусов с «Орденом Славы», «Чиж & Co», а также хип-хоп группа Bad Balance, рэп-рок группа «Кирпичи» и волгоградский инди-рок коллектив «В чём дело?».

– Оргкомитет фестиваля представил высокопрофессиональное шоу, задействовав самое лучшее звуковое, световое и видеооборудование. Работой по данному направлению занималась команда авторитетных технических специалистов, имеющих опыт работы на крупнейших музыкальных мероприятиях страны, включая самый известный фестиваль «Нашествие», – говорится также в официальном сообщении.













Представители оргкомитета подтвердили, что максимально комфортные места по качеству звука были в фанзоне, на танцполе, а также на всех трибунах, за исключением некоторых рядов самых высоких ярусов.

– Всем посетителям, которые, все-таки, оказались на некомфортных по звучанию верхних боковых секторах, например, A205, стюарты предлагали пересесть в более дорогие места нижних ярусов, – сообщила PR-директор фестиваля Евгения Шульпинова. - Звук на всех остальных секторах, а особенно в фанзоне и на танцполе был идеальным и соответствовал уровню стадионных концертов звезд мирового уровня».

На фестивале в Волгограде использовали премиальную звуковую систему L-Acoustics из 232 элементов, которые специально привезли из Москвы.



