Общество

На фестиваль ParkSeason Fest в Волгограде остались непроданными около 10 тысяч билетов

Общество 17.09.2022 07:29
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17.09.2022 07:29



На сегодняшнее утро 17 сентября  в продаже остается около 10 тысячи билетов на фестиваль ParkSeason Fest, который  пройдет на «Волгоград Арене». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ресурс Kassir.ru, незаполненными пока остаются все трибуны и вип-ложи. В частности, осталось всего три билета по цене от 16 до 16,5 тысячи рублей, 15 билетов по цене 10 тысяч рублей, 84 билета по 10 тысяч рублей. Больше всего свободных мест пока остается на танцполе – там ждут еще 1140 человек, в фан-зону можно еще попасть 684 зрителям.

Напомним, накануне действовали скидки на фестиваль. До полуночи 16 сентября можно было купить билеты  на любые места трибуны С, D, а также для фанзоны и танцпола.  

Напомним,  сегодня  на «Волгоград Арене» выступят такие популярные исполнители как хип-хоп группа Bad Balance, рок-группа «Чиж & Co», Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы», Григорий Лепс и легендарная группа «КИНО».  


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