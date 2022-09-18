На стадионе «Волгоград Арена» состоялось главное музыкальное событие юга России — вторая часть ParkSeason Fest. В течение дня на сцене под открытым небом выступили семь музыкальных коллективов.

Корреспонденты ИА «Высота 102» работали на мероприятии. Смотрите фото- и видеоотчет.





К стадиону в центре Волгограда к 13.00 стали стягиваться первые зрители. Организаторы анонсировали открытие входных групп именно к этому времени, однако на деле пришлось ждать еще полчаса.













Собиравшиеся на долгожданный концерт волгоградцы и гости города признались, что все-таки мечтали услышать выступления групп «Мумий Тролль» и «Сплин», кто-то вспоминал добрым словом «Би-2». Однако обновленный незадолго до фестиваля список исполнителей вполне устроил волгоградских меломанов.

— Я пришла послушать рок. Обожаю такую музыку. Про «Кирпичи» и Bad Balance ничего не слышала, — призналась волгоградка Валентина. — Если бы знала, что это рэп, пришла бы позже.













На концерт 17 сентября приехало немало фанатов Виктора Цоя и группы «Кино». Почти у каждого второго была майка с названием легендарного коллектива. Одна супружеская пара по такому случаю совершила путешествие в Волгоград из ростовского Донецка. По словам главы семейства, изначально они с супругой хотели посетить фестиваль, чтобы послушать «ДДТ», но замена на «КИНО» их даже обрадовала. Мужчина признался, что он поклонник русского рока с 91 года.













В 13.30 начали запускать зрителей. Однако некоторые не смогли с первого раза отсканировать штрихкоды с распечатанных билетов у специальной стойки. Благо рядом находились волонтеры, которые помогли всем попасть внутрь.













Отметим, что настоящим подарком для зрителей стала 17 сентября погода. И тем не менее в середине дня на стадионе было, мягко скажем, немноголюдно. Возможно, это было связано с ценами на билеты, на которые в предпоследний день продаж все же сделали внушительную скидку.

Организаторы позаботились о минимальном комфорте для меломанов. Перед входом на стадион разместили мобильный киоск с едой, а чуть поодаль — с десяток биотуалетов. Цены, конечно, «кусались». К примеру, бутылка чистой воды объемом 0,5 литра стоила 90 рублей. Продавали европейские роллы с курицей по 200 рублей, которые на поверку оказались обыкновенной шаурмой.













Для защиты газона по всей площади футбольного поля смонтировали специальную пластиковую защиту. Многие тут же позволили себе оценить степень удобства покрытия — тут и там на пластмассовом «ковре» уже сидели подростки. Позже к ним подтянулись и взрослые.













Первыми на сцену вышла волгоградская инди-рок-группа «В чем дело?». Ребята уже отметились в хит-парадах федеральных радиостанций и на известных летних фестивалях. Несмотря на это, молодых исполнителей по большому счету знали только школьники и студенты. Людей на трибунах было катастрофически мало. В основном потихоньку заполнялась фан-зона.













На смену молодым да дерзким вышли тертые калачи. Если вы не знаете питерскую рэп-рок команду «Кирпичи», значит, вы уже родились в новой России.

— Думай, как хочешь! Живи, как хочешь! — доносилось со сцены.

Школяры и студенты подпевали «сколько народу упало из окна» и «не надо бояться смерти». Люди потихоньку начали раскачиваться на танцполе. Появились первые «зажигалки».













Далее эстафету взяла хип-хоп группа Bad Balance. Мастер ШЕFF и Al Solo напомнили популярные хиты из 90-х. Особенно зашел трек «Питерские МИГи».

Bad Balance почтили память Децла и Михея (группа «Михей и Джуманджи») и пригласили всех желающих на вечера памяти в Москву. Музыка долбила так, что разговаривать было просто невозможно.













Появление питерских хип-хоперов немного оживило зрителей. Речитатив под бит сделал свое дело — многие перестали стесняться и начали танцевать. Кто-то устроился поудобней у сцены в позе лотоса, а некоторые даже прилегли.













К моменту, когда на сцене появились участники «Чиж & Co», людей на танцполе стало существенно больше. «Чиж» начал выступление со знаменитой «Еду-еду», а продолжил лирической «Ты ушла рано утром». Под песню «О любви» по фан-зоне закружились пары. Стадион наконец начал подпевать, а на трибунах оставалось все меньше свободных мест.





Не обошлось и без курьезных случаев. Так, одной из зрительниц фестиваля не удалось досмотреть выступления всех групп – перебравшую алкоголя женщину вывели с территории стадиона. Правда, расхрабрившаяся меломанка перед тем решила взять штурмом защитное ограждение и все-таки прикоснуться к русскому року. Но нарушительницу спокойствия оттеснила толпа. Тогда обиженная зрительница выбросила в знак протеста свой ботинок на танцпол, а потом рассталась и со своими носками. За энергичной и явно нетрезвой женщиной пришлось еще некоторое время гоняться контролерам, чтобы ее вывести.

По этой же причине со стадиона раньше времени удалили еще пару человек. Интересно, что на фестивале продавали лишь безалкогольное пиво. Однако в биотуалетах на полу можно было увидеть немало пустых флаконов от спиртного.













«Чиж & Co» сменил легендарный Вячеслав Бутусов с группой «Орден славы». Появление рокера зрители встретили с восторгом.

— Огромный привет из Санкт-Петербурга, — поздоровался музыкант. — Да здравствует славный город Волгоград!













Публика ответила кумиру радостным ревом. Рок-музыкант исполнил любимый многими хит «Тутанхамон». Затем прозвучала песня «Люди». «Прогулки по воде» с Бутусовым стала петь вся фан-зона. В спустившейся темноте засияли сотни фонариков от сотовых телефонов.













Песня «Зверь» сопровождалась видеорядом из фильма «Брат». Толпа просто была в экстазе. Специально для Волгограда Бутусов исполнил «Крылья». Хит «Гудбай, Америка!» пришелся как раз ко времени, причем во всех смыслах. Некоторых зрителей исполнение тронуло буквально до слез.













На трибунах собралось достаточное количество людей. Не редел и танцпол. Людей становилось все больше. Сотни телефонов снимали все, что происходило на сцене. Ожидания многих оправдались — люди шли на выступление «Кино». Но перед этим на сцену буквально влетел со свойственной ему экспрессией Григорий Лепс.













Он проливал воду на сцену, бросал стойку микрофона, прыгал и бегал как заведенный. Кто-то предположил, что музыкант мог находиться в легком подпитии для драйва. Впрочем, если это было и так, выступлению это нисколько не помешало. Зрители приняли Лепса на ура. Одна из поклонниц даже купила своему кумиру цветы в надежде подарить их сразу после выступления. Естественно, не обошлось и без всем известных хитов — «Я счастливый», «Рюмка водки на столе», «Я поднимаю руки».













До предела разогретая публика ждала финала фестиваля — выступления культовой группы «КИНО». Если днем люди еще стеснялись, то вечером все пошли в отрыв. Прошедшим вечером можно было все, если не больше. Откровенные наряды, безудержные танцы, мимолетные знакомства — все это было на ParkSeason Fest.













В Волгограде группа «КИНО» выступила впервые после воссоединения. Музыканты спустя более чем 30 лет отправились в тур по России. На «Волгоград Арене» прозвучали такие хиты как «Пачка сигарет», «Видели ночь», «Мы все тяжело больны», «Звезда по имени Солнце», «Кукушка», «Перемен», «Группа крови», «Алюминиевые огурцы».













Публика оторвалась по полной. На экране транслировались видеозаписи с концертов Виктора Цоя. При этом на стадионе звучал оцифрованный голос рок-музыканта, а участники группы играли живую музыку.













В конце выступления на сцену полетели разноцветные шары. Желтые, зеленые, красные, синие, розовые фитболы взмывали в воздух, а зрители не давали им упасть на землю. На танцполе шли до победного — подпевали до хрипоты Виктору Цою, плакали, обнимали друг друга, размахивали флагами и включенными телефонами.

Видео и фото: Алексей Костяков, Антон Ольховатский ИА «Высота 102»