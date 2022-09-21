МегаФон зафиксировал ажиотажный спрос на детские умные часы

Телеком 21.09.2022 10:49
0
21.09.2022 10:49
Накануне учебного года и в первую неделю сентября продажи детских умных часов в розничной сети МегаФона выросли в шесть раз. Ажиотажный спрос аналитики МегаФона связывают с запретом на использование мобильных телефонов в школах, о котором стало известно в последний день лета.
Пик интереса к детским смарт-часам пришёлся на 31 августа и 1 сентября — в эти дни продажи выросли по сравнению с тем же днем прошлого года в семь раз, а средний чек покупки на 15%. В этот период умные часы стали самым популярным товаром в розничной сети МегаФона, спрос на них был выше в три раза даже по сравнению с декабрём 2021 года, когда часы традиционно становятся одним из самых популярных подарков к Новому году. Кроме того, в конце августа и начале сентября интерес к умным часам для детей оказался выше, чем к смартфонам, продажи которых увеличились на 10%.
Лидерами продаж стали устройства от брендов Elari, Jet, Aimoto и Huawei. Основным драйвером роста стали детские часы с поддержкой 4G: Elari FMK Go 4G, JetKidVision 4G и Aimoto IQ 4G. Такие гаджеты дают возможность родителям не только отслеживать местоположение ребёнка, но и общаться с ним по голосовой и видеосвязи. Самыми популярными стали устройства в жёлтом и розовом цвете — на них пришлось 62% всех продаж.
Детские смарт-часы активно покупали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода.
Реклама. ПАО «МегаФон»
«Ростелеком» обеспечил технологическую независимость цифровых сервисов для населения21.09.2022 11:58
Телеком 21.09.2022 11:58
Пять кинотеатров в одном доме — Wink представляет акцию «5-в-1»20.09.2022 11:31
Телеком 20.09.2022 11:31
билайн объявляет конкурс в честь 30-летия с призом в миллион рублей16.09.2022 16:39
Телеком 16.09.2022 16:39
С начала года автопутешественники Волгоградской области проговорили в сети почти 1200 лет16.09.2022 12:08
Телеком 16.09.2022 12:08
«Ростелеком» и РТУ МИРЭА открыли Центр импортозамещения информационных технологий15.09.2022 18:53
Телеком 15.09.2022 18:53
«Ростелеком» и «Агротек» будут совместно развивать цифровые технологии в АПК14.09.2022 13:11
Телеком 14.09.2022 13:11
«РТК-Солар»: мошенники использовали известные бренды для хищения денег у граждан12.09.2022 13:46
Телеком 12.09.2022 13:46
AK&M подтвердило высший рейтинг отчетности «Ростелекома» в области устойчивого развития06.09.2022 14:13
Телеком 06.09.2022 14:13
Отечественные программные продукты «Базис» применят в обучении ИТ-специалистов в ведущих вузах России05.09.2022 12:44
Телеком 05.09.2022 12:44
«Чистое небо»: «Ростелеком» в Камышине перенес с опор под землю более 30 км кабеля02.09.2022 11:49
Телеком 02.09.2022 11:49
МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями01.09.2022 14:34
Телеком 01.09.2022 14:34
В Волгограде Фестиваль уличного кино собрал почти тысячу зрителей30.08.2022 12:21
Телеком 30.08.2022 12:21
билайн более чем на 30% ускорил соединение с популярными интернет-сервисами29.08.2022 15:38
Телеком 29.08.2022 15:38
Город-спутник Волжский получил полностью обновленную сеть 4G29.08.2022 14:55
Телеком 29.08.2022 14:55
МТС приглашает волгоградцев на фестиваль уличного кино26.08.2022 15:39
Телеком 26.08.2022 15:39