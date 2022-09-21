Телеком

МегаФон зафиксировал ажиотажный спрос на детские умные часы

Телеком 21.09.2022 10:49
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21.09.2022 10:49


Накануне учебного года и в первую неделю сентября продажи детских умных часов в розничной сети МегаФона выросли в шесть раз. Ажиотажный спрос аналитики МегаФона связывают с запретом на использование мобильных телефонов в школах, о котором стало известно в последний день лета.
Пик интереса к детским смарт-часам пришёлся на 31 августа и 1 сентября — в эти дни продажи выросли по сравнению с тем же днем прошлого года в семь раз, а средний чек покупки на 15%. В этот период умные часы стали самым популярным товаром в розничной сети МегаФона, спрос на них был выше в три раза даже по сравнению с декабрём 2021 года, когда часы традиционно становятся одним из самых популярных подарков к Новому году. Кроме того, в конце августа и начале сентября интерес к умным часам для детей оказался выше, чем к смартфонам, продажи которых увеличились на 10%.  
Лидерами продаж стали устройства от брендов Elari, Jet, Aimoto и Huawei. Основным драйвером роста стали детские часы с поддержкой 4G: Elari FMK Go 4G, JetKidVision 4G и Aimoto IQ 4G. Такие гаджеты дают возможность родителям не только отслеживать местоположение ребёнка, но и общаться с ним по голосовой и видеосвязи. Самыми популярными стали устройства в жёлтом и розовом цвете — на них пришлось 62% всех продаж. 
Детские смарт-часы активно покупали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода. 

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