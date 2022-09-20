Пять кинотеатров в одном доме — Wink представляет акцию «5-в-1»

Телеком 20.09.2022 11:31
0
20.09.2022 11:31
Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») проводит акцию «5-в-1» — это отличная возможность оформить единую подписку на пять топовых онлайн-кинотеатров по цене в два раза ниже, чем общая стоимость подключения каждого из них по отдельности. Принять участие в акции «5-в-1» и сохранить выгодный тариф на будущее можно только до 31 декабря 2022 года. А еще все новые подписчики до 31 октября могут протестировать преимущества предложения — две недели доступны бесплатно.
— Подписка “5-в-1” открывает возможность смотреть самые лучшие проекты пяти онлайн-кинотеатров. Преимущество нашего предложения не только в цене, но и в том, что не надо заводить и оплачивать пять аккаунтов на разных площадках. “5-в-1” это еще и наш бесплатный сервис мультискрин — он делает контент доступным под одним аккаунтом на пяти экранах (телевизора, планшета, смартфона, ноутбука в любых комбинациях). Сразу пять кинотеатров будут представлены на экране домашнего телевизора или мобильного устройства. Наша акция “5-в-1” логично вписывается в стратегию развития Wink как цифрового маркетплейса, на котором доступен самый качественный и легальный контент для российского зрителя, — отметил директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин.
Обладателям подписки «5-в-1» в общей сложности будет доступно более 50 тыс. фильмов и эпизодов сериалов, а также телеканалы. Свои коллекции подписчикам открывают Wink (более 25 тыс. фильмов и сериалов), more.tv (7 тыс. фильмов и сериалов), «Кинопоиск» (самые топовые фильмы и сериалы онлайн-кинотеатра), Start (5 тыс. фильмов и сериалов), ViP+viju (шесть тематических телеканалов, 1,5 тыс. фильмов и сериалов).
Таким образом, можно будет в любое удобное время и без рекламы смотреть такие нашумевшие проекты как «Батя», «The Тёлки» и «Стая» (Wink), «Чики», «Трудные подростки» и «Рассказ служанки» (more.tv), «Топи», «Пищеблок» и «Последний министр» («Кинопоиск»), «Содержанки», «Вампиры средней полосы» и «Контейнер» (Start), телеканалы ViP Premiere, ViP Megahit и ViP Serial, а также сериалы «Доктор Хаус», «Ликвидация» и «Новый Папа» (ViP+viju). В подписке представлен самый разнообразный контент для детей и подростков — кино, сериалы, мультфильмы, включая как советскую классику, так и популярные новинки, например, мультсериал «Три кота».
А вообще акцию вполне можно было бы назвать «7-в-1», потому что всем подписчикам также будет подключен пакет из 167 российских телеканалов (эфирных и тематических) и услуга «Караоке» с 5,5 тыс. песен.
Рекламный ролик акции «5-в-1» доступен на официальном аккаунте Wink в YouTube.
Полные условия проведения акции «5-в-1» опубликованы на сайте видеосервиса Wink.
Реклама. ПАО «Ростелеком»
билайн объявляет конкурс в честь 30-летия с призом в миллион рублей16.09.2022 16:39
Телеком 16.09.2022 16:39
С начала года автопутешественники Волгоградской области проговорили в сети почти 1200 лет16.09.2022 12:08
Телеком 16.09.2022 12:08
«Ростелеком» и РТУ МИРЭА открыли Центр импортозамещения информационных технологий15.09.2022 18:53
Телеком 15.09.2022 18:53
«Ростелеком» и «Агротек» будут совместно развивать цифровые технологии в АПК14.09.2022 13:11
Телеком 14.09.2022 13:11
«РТК-Солар»: мошенники использовали известные бренды для хищения денег у граждан12.09.2022 13:46
Телеком 12.09.2022 13:46
AK&M подтвердило высший рейтинг отчетности «Ростелекома» в области устойчивого развития06.09.2022 14:13
Телеком 06.09.2022 14:13
Отечественные программные продукты «Базис» применят в обучении ИТ-специалистов в ведущих вузах России05.09.2022 12:44
Телеком 05.09.2022 12:44
«Чистое небо»: «Ростелеком» в Камышине перенес с опор под землю более 30 км кабеля02.09.2022 11:49
Телеком 02.09.2022 11:49
МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями01.09.2022 14:34
Телеком 01.09.2022 14:34
В Волгограде Фестиваль уличного кино собрал почти тысячу зрителей30.08.2022 12:21
Телеком 30.08.2022 12:21
билайн более чем на 30% ускорил соединение с популярными интернет-сервисами29.08.2022 15:38
Телеком 29.08.2022 15:38
Город-спутник Волжский получил полностью обновленную сеть 4G29.08.2022 14:55
Телеком 29.08.2022 14:55
МТС приглашает волгоградцев на фестиваль уличного кино26.08.2022 15:39
Телеком 26.08.2022 15:39
МегаФон определил самые общительные города области26.08.2022 12:28
Телеком 26.08.2022 12:28
Голосовой помощник «Ростелекома» решает без участия оператора до 80% обращений25.08.2022 12:24
Телеком 25.08.2022 12:24