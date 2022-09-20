Не работают школа и детсад: крупную коммунальную аварию устраняют в Советском районе Волгограда

Накануне в Советском районе Волгограда в результате порыва на сетях без воды остались ряд социальных учреждений и многоэтажки. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, проживающие в Родниковой Долине, проблемы с водой начались еще две недели назад, однако отключения носили кратковременный характер.

– А вчера вода пропала около 11 часов вечера. Утром проснулись – и ее по-прежнему нет. И как теперь быть? Ни помыться, ни чай попить, при этом предупреждений об отключении не было, никто запасов не сделал, – пожаловались в редакцию информагентства горожане. – Школа и детский сад тоже не работают, куда детей деть, непонятно.

В компании «Концессии водоснабжения» подтвердили наличие проблемы:

– В ночь на 20 сентября на трубопроводе диаметром 700 мм по пр. Университетский произошло технологическое нарушение. На месте уже работает бригада «Концессий водоснабжения» и специальная техника. В настоящий момент специалисты производят сварочные работы, после чего сеть начнет заполняться ресурсом до полного восстановления подачи водоснабжения в дома жителей Советского района.

В связи с этим на период восстановительных работ организован подвоз воды к социальным объектам Советского района, пояснили в компании.

По предварительной оценке, восстановительные работы будут завершены в течение дня 20 сентября.

«Концессии водоснабжения» приносят извинения жителям за временные неудобства и просит всех с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Фото из архива ИА "Высота 102"