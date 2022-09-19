Экономика

«Красный Октябрь» объявил тендер на ремонтные работы

Экономика 19.09.2022 12:28
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19.09.2022 12:28


АО «Корпорация Красный Октябрь» приглашает к сотрудничеству организации для проведения ремонтных работ: от окраски металлоконструкций до капитального ремонта сталеплавильных цехов.
Подробная информация на сайте vmkko.ru в разделе «Тендеры на работы (услуги)».
Телефон для справок: 8 8442 74 88 01

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