Делегация в составе 40 человек с крупных металлургических предприятий Волгограда и области посетила завод и приняла участие в знаковых мероприятиях.

Встреча была организована при поддержке Горно-металлургического профсоюза России, который объединил представителей АО «Волжский трубный завод», «Волгоградский алюминиевый завод» компания РУСАЛ, АО «Северсталь канаты» филиал «Волгоградский» и АО «Корпорация Красный октябрь».

Гости собрались в актовом зале предприятия, где их поприветствовал управляющий директор АО «Корпорация Красный октябрь» Константин Волков.

– Это новый опыт для нашего предприятия – принимать у себя форум, – отметил Константин Николаевич. – Профсоюз и молодежный комитет подготовили достаточно интересную и обширную программу для вас. Это замечательная идея – проведение совместных мероприятий и объединенных праздников. Молодежный форум – отличная возможность познакомиться с другими предприятиями, обменяться опытом. Поскольку металлургия – отрасль, которая ассоциируется с глубокими специализированными знаниями и людьми, закаленными трудом и опытом, очень важно, чтобы этот опыт можно было передавать. Прекрасно, что сегодня Вы можете своими глазами посмотреть, что происходит в отрасли.

Слово для приветствия также было предоставлено заместителю председателя Волгоградской областной организации Горно-Металлургического профсоюза России Оксане Арискиной.

– В этом году мы уже побывали на «Волгоградском алюминиевом заводе» и «Волжском трубном заводе», а теперь пришел черед «Красного Октября». – рассказала Оксана Анатольевна. – Это завод с богатейшей историей и мощнейшим производством, которое мы все увидим своими глазами.

Делегаты разделились на две группы и отправились на экскурсии в цех отделки металлопроката (ЦОМП), осмотрели листокрокатный цех (ЛПЦ) и посетили легендарный электросталеплавильный цех № 2 (ЭСПЦ-2).

После осмотра производственных площадок гостей ожидала экскурсия в заводской музей, где они познакомились с историческими вехами предприятия.

Позже экскурсанты возложили живые цветы у руин Центральной заводской лаборатории, здания-свидетеля Сталинградской битвы. В качестве активностей участникам форума предложили высадить кленовые деревья, а также заложить временную капсулу с посланием в будущее.

По завершении основных мероприятий, молодые люди вернулись в актовый зал для проведения игрового квеста по мотивам известного телешоу «Форд Боярд». Перед отъездом все гости получили корпоративные подарки и памятные фотографии. Несмотря на непогоду, настроение участников оставалось на высоте, а встреча прошла в теплой и дружеской обстановке.