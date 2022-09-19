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На ВТЗ прошла межзаводская школа ремонтников

Актуально 19.09.2022 09:48
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19.09.2022 09:48



На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), впервые прошел этап Межзаводской школы по обмену опытом в области технического обслуживания и ремонтов (ТОиР), организованной «Корпорацией производителей черных металлов» (Корпорация ЧЕРМЕТ). В рамках мероприятия ВТЗ посетили более 30 специалистов и руководителей ремонтных служб различных промышленных компаний.
Участники сессии сфокусировали внимание на организации системы ТОиР и направлениях ее развития в современных условиях. Они представили лучшие практики, направленные на поддержание оборудования в работоспособном состоянии, восстановление запасных частей, диагностику и цифровизацию сферы ТОиР.
Специалисты ВТЗ презентовали проекты ремонтных подразделений предприятия, которые позволяют повысить эффективность ТОиР оборудования и снижают затраты.
Это работа по внедрению программно-методических комплексов управления ремонтами и современных методов диагностики оборудования, а также проактивная концепция ТОиР, основанная на оценке рисков для предотвращения неисправностей. 
ВТЗ впервые принимал участников Межзаводской школы по обмену опытом в области технического обслуживания и ремонтов — для предприятия это новый и полезный опыт. Процесс технического обслуживания оборудования постоянно совершенствуется, и обмен лучшими практиками позволяет повысить эффективность этой работы. По итогам этого этапа предприятия-участники усвоят и реализуют на практике ряд рекомендаций по улучшению рабочего процесса, — сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
Межзаводские школы по обмену производственным опытом проводятся Корпорацией ЧЕРМЕТ с 2000 года. Они охватывают производственную сферу от подготовки сырья до выпуска готовой продукции и основные инфраструктурные направления: энергетическое, ремонтное и транспортное хозяйства. В течение нескольких дней в рамках выездных мероприятий на промышленных площадках профильные специалисты обмениваются наработками с коллегами, повышают квалификацию, совместно находят эффективные решения по расшивке «узких» мест.

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