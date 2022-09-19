Момент столкновения Mercedes и такси в центре Волгограда попал на видео





В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили подробности утреннего дорожно-транспортного происшествия на пересечении 7-й Гвардейской и проспекта Ленина. Как сообщили в управлении ИА «Высота 102», в результате аварии пострадали три человека, двое из которых – дети.





По предварительным данным, автомобиль марки «Лада Веста» под управлением 46-летнего водителя двигался от площади Ленина в сторону 7-й Гвардейской. Проезжая перекресток предупреждающий сигнал светофора, водитель такси совершил столкновение с встречным автомобилем Mercedes, водитель которого совершал поворот налево.

– В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля Mercedes, среди которых 51-летний мужчина и двое детей в возрасте 13 и 10 лет, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Дети находились в транспортном средстве без детских удерживающих устройств, кроме того, они не были пристегнуты ремнями безопасности. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области