Происшествия

Россети восстановили подачу света в многоэтажки Волгограда после повторного ЧП

Происшествия 19.09.2022 08:41
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19.09.2022 08:41



Электричество в дома, обесточенные после очередного инцидента на подстанции на ул. Ткачева, 7б в Центральном районе Волгограда, было восстановлено накануне в короткие сроки. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в компании «Россети-Юг».

Накануне из-за ЧП на подстанции ряд многоэтажек в центре Волгограда остался без света. Это уже второй инцидент на данном объекте в этом месяце. Крупная авария с пожаром произошли здесь 1 сентября. Электрики сначала обеспечили светом обесточенные высотки с помощью передвижных подстанций, а потом на время ремонта оборудования подключили дома по резервной схеме. 

Фото из архива ИА "Высота 102"

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