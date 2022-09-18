Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с «Черноморцем»

Спорт 18.09.2022 21:58
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18.09.2022 21:58
Сегодня, 18 сентября, волгоградский «Ротор» не смог забить в ворота «Черноморца» в Новороссийске. Игра закончилась со счетом 0:0, сообщает ИА «Высота 102».
Встреча прошла в матче девятого тура первенства второй лиги на стадионе «Центральный». Первый тайм волгоградцы начали активно, совершая одну за другой атаки на ворота хозяев поля. Однако вскоре инициативу перехватили игроки «Черноморца». Во втором тайме более агрессивную игру показали сине-голубые. Несмотря на острые моменты, которые создавали футболисты обеих команд, никому забить в ворота соперника не удалось.
Не дождались болельщики голов и в добавленное время.
Фото: Официальный сайт СК «Ротор»
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