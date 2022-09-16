Экономика

Токари АО «КАУСТИК» приняли участие в областном конкурсе «Лучший по профессии»

Экономика 16.09.2022 12:17 Новости компаний
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16.09.2022 12:17 Новости компаний


Этап региональных профессиональных соревнований состоялся накануне на площадках «Себряковцемента» и Себряковского механического завода . АО «КАУСТИК» (основное предприятие группы компаний «НИКОХИМ») представляли Анатолий Гузев и Кирилл Салаев.

За звание «Лучшего токаря» Волгоградской области боролись представители 10 предприятий региона. Традиционно конкурсное задание состояло из теоретической и практической частей. В теоретическом блоке испытуемые ответили в общей сложности на 63 вопроса по темам «Допуски и посадки», «Металлорежущий инструмент и обработка», «Техника безопасности» и «Устройство станка».

А чтобы показать свое мастерство уже непосредственно на рабочем месте, конкурсанты изготовили деталь типа «конусная втулка».

Лидеры соревнования будут объявлены в ноябре на церемонии подведения итогов областного конкурса «Лучший по профессии». Победители смотра получат дипломы и денежные премии в зависимости от занятого места. 

Традиции проведения регионального соревнования рабочих уже более 10 лет. Сотрудники АО «КАУСТИК» ежегодно принимают участие в состязаниях по нескольким номинациям, и регулярно занимают престижные призовые места. В ближайшее время состоится региональный этап конкурса для лаборантов химического анализа. Основное предприятие группы «НИКОХИМ» будут представлять победители заводского конкурса профмастерства Елена Козырь и Надежда Гончарова.

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