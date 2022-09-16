Шесть человек пострадали в массовом ДТП на трассе под Волгоградом









Пятеро взрослых и 7-летний ребенок пострадали в результате ДТП с тремя автомобилями на федеральной трассе Р-22 «Каспий» в Волгоградской области.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, авария произошла накануне в 18:15 во Фроловском районе на 852 км автодороги.

- 47-летний водитель автомобиля «УАЗ-315195», который двигался из Москвы в Волгоград, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение со встречным автомобилем «Volkswagen Golf» под управлением 44-летнего водителя, - рассказали в главке.

Следующий за «Volkswagen Golf» автомобиль «Hyundai Porter» из-за ДТП улетел в кювет, так как 48-летний водитель иномарки пытался уйти от столкновения.

В результате ДТП пострадали водители «УАЗ» и «Volkswagen Golf», 49-летний пассажир «УАЗа», пассажиры «Volkswagen» в возрасте 38 и 18 лет, а также 7-летний пассажир автомашины «Hyundai Porter». Они доставлены с травмами в больницу.



