Происшествия

Шесть человек пострадали в массовом ДТП на трассе под Волгоградом

Происшествия 16.09.2022 10:41
0
16.09.2022 10:41



Пятеро взрослых и 7-летний ребенок пострадали в результате ДТП с тремя автомобилями на федеральной трассе Р-22 «Каспий» в Волгоградской области.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, авария произошла накануне в 18:15 во Фроловском районе на 852 км автодороги.
- 47-летний водитель автомобиля «УАЗ-315195», который двигался из Москвы в Волгоград, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение со встречным автомобилем «Volkswagen Golf» под управлением 44-летнего водителя, - рассказали в главке.
Следующий за «Volkswagen Golf» автомобиль «Hyundai Porter» из-за ДТП улетел в кювет, так как 48-летний водитель иномарки пытался уйти от столкновения.
В результате ДТП пострадали водители «УАЗ» и «Volkswagen Golf», 49-летний пассажир «УАЗа», пассажиры «Volkswagen» в возрасте 38 и 18 лет, а также 7-летний пассажир автомашины «Hyundai Porter». Они доставлены с травмами в больницу.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
16.09.2022 09:46
Происшествия 16.09.2022 09:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.09.2022 18:16
Происшествия 15.09.2022 18:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.09.2022 17:43
Происшествия 15.09.2022 17:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.09.2022 13:52
Происшествия 15.09.2022 13:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.09.2022 10:16
Происшествия 15.09.2022 10:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.09.2022 10:01
Происшествия 15.09.2022 10:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.09.2022 17:52
Происшествия 14.09.2022 17:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.09.2022 17:27
Происшествия 14.09.2022 17:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.09.2022 16:18
Происшествия 14.09.2022 16:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.09.2022 15:05
Происшествия 14.09.2022 15:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.09.2022 14:22
Происшествия 14.09.2022 14:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.09.2022 12:02
Происшествия 14.09.2022 12:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.09.2022 11:37
Происшествия 14.09.2022 11:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.09.2022 17:56
Происшествия 13.09.2022 17:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.09.2022 17:44
Происшествия 13.09.2022 17:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:18
В Котово из-за незаконной врезки разлилась нефтьСмотреть фотографии
12:48
Обвиняемому в смерти ковид-пациентки волгоградскому врачу смягчили меру пресеченияСмотреть фотографии
12:32
Трижды вызывал огонь на себя: капитану из Волгоградской области посмертно присвоено звание Героя РоссииСмотреть фотографии
12:25
Волгоградца оштрафовали на 690 тысяч за расклейку листовок про армиюСмотреть фотографии
12:17
Токари АО «КАУСТИК» приняли участие в областном конкурсе «Лучший по профессии»Смотреть фотографии
12:08
С начала года автопутешественники Волгоградской области проговорили в сети почти 1200 летСмотреть фотографии
12:07
Четырехнедельный котлован возле школы в Волгограде обещают скоро закопатьСмотреть фотографии
12:06
«Открытие Авто» выяснил, какие онлайн-сервисы наиболее интересны волгоградским автовладельцамСмотреть фотографии
12:04
Бочаров оценил обновленную ЖК в Волгограде и напомнил медикам об «этических моментах»Смотреть фотографии
11:21
Волгоградские приставы достали алиментщика из шкафаСмотреть фотографии
10:41
Шесть человек пострадали в массовом ДТП на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:40
Депутат Олег Ярыгин покинет пост главврача скорой помощи ВолгоградаСмотреть фотографии
09:46
«Утренний квест»: в Волгограде упавшее дерево перегородило дорогу пешеходамСмотреть фотографии
09:06
«Неприемлемо и непатриотично»: волгоградцы пожаловались Путину на уничтожение школы имени героя войныСмотреть фотографии
08:48
Волгоградцев предупредили об опасном вирусе, передающемся от собеседникаСмотреть фотографии
08:29
«Проблемы были, а теперь нет»: в волгоградском облкомздраве оценили состояние медтехники после ухода SiemensСмотреть фотографии
08:05
Грозу и град прогнозирует МЧС в Волгоградской области 16 сентябряСмотреть фотографии
21:20
Жара ненадолго вернется в Волгоград во второй половине сентябряСмотреть фотографии
20:49
Семь партий в Волгоградской области потратили за 3 месяца 16 миллионов рублейСмотреть фотографии
20:36
Новый размер платы за детские сады утвердили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:59
«А как же грибы?»: запрет на посещение лесов в Волгоградской области продлят до середины октябряСмотреть фотографии
19:21
Захватили мост через Днепр: подполковнику из Волжского посмертно присвоено звание Героя РоссииСмотреть фотографии
19:15
В Москве возобновили суд по иску экс-главного тренера волгоградского «Ротора» к запрещенной соцсетиСмотреть фотографии
18:53
«Ростелеком» и РТУ МИРЭА открыли Центр импортозамещения информационных технологийСмотреть фотографии
18:30
Волгоградцы создали петицию с требованием ускорить суд по делу бывших депутатов гордумыСмотреть фотографии
18:16
Все стоит: в Волгограде из-за ДТП образовалась километровая пробкаСмотреть фотографии
18:16
Легендарный Танк Т-34 снимут с пьедестала в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:13
Реорганизация налоговых органов в Волгоградской области завершится 19 сентябряСмотреть фотографии
17:43
«Это беспредел»: под Волгоградом сожгли имущество дачницы, заявившей об угрозах расправыСмотреть фотографииCмотреть видео
16:55
Три модели Renault и Lada Granta возглавили список подешевевших в августе популярных автомобилейСмотреть фотографии
 