Экономика

Сбер: количество выданных образовательных кредитов в Поволжье выросло

Экономика 15.09.2022 19:24 Новости компаний
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15.09.2022 19:24 Новости компаний


С начала нового года Сбербанк в Поволжье выдал образовательных кредитов с государственной поддержкой в 1,7 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, а общий портфель таких кредитов на начало сентября 2022 года превысил 550 млн рублей. Второй год подряд пик кредитования приходится на август месяц, после него следуют июль и февраль. 
  
В 88% случаев образовательные кредиты оформляют молодые люди в возрасте до 25 лет. Что касается среднего размера образовательного кредита, то в этом году этот показатель в Поволжье составил 175 983 рублей. Лидеры по динамике прироста выдачи среди регионов присутствия Поволжского банка Сбербанка – Астраханская, Волгоградская и Ульяновская области.
 
Напомним, что образовательный кредит с господдержкой можно взять на оплату любого периода учёбы в любом российском вузе, имеющем лицензию (проверить её наличие можно на сайте Рособрнадзора) и аккредитацию: семестр, год или весь курс бакалавриата, магистратуры или аспирантуры. При этом банк допускает переоформление кредита с сохранением субсидии в случае, если обстоятельства изменились: например, студент решит поменять специальность или университет либо возьмёт академический отпуск.

Погашение такого кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс девять месяцев, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту. Это даёт выпускнику время на то, чтобы найти работу, пройти испытательный срок и начать самостоятельно погашать кредит.

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