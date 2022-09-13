Застройщика обвиняют в мошенничестве из-за негодных квартир для сирот в Урюпинске

Расследования 13.09.2022 19:55
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13.09.2022 19:55
Окончательное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере предъявлено 55-летнему предпринимателю, который возводил квартиры для детей-сирот в Урюпинске Волгоградской области.
Как сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, первый отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СКР завершил расследование этого уголовного дела. Санкция ч.4 ст. 159 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы.
По данным следствия, в мае 2021 года в рамках реализации жилищных прав детей-сирот на получение благоустроенного жилья, между комитетом строительства Волгоградской области и обвиняемым заключен государственный контракт на 10,6 миллиона рублей. Индивидуальный предприниматель должен был предоставить 8 отдельных изолированных благоустроенных однокомнатных квартир в городе Урюпинске.
- Намереваясь ускорить сдачу объектов в эксплуатацию, минимизировать и сократить свои расходы при исполнении госконтракта, злоумышленник произвел строительство многоквартирных жилых домов с отклонением от проектной документации, а также многочисленными нарушениями установленных строительных норм и правил, - сообщила Буянова. - Как установила назначенная строительно-техническая судебная экспертиза, построенные обвиняемым жилые дома использовать по назначению нельзя.
Благодаря принятым следователями мерам ущерб в размере более 10 миллионов 600 тысяч рублей государству возмещен злоумышленником в полном объеме.
В период расследования уголовного дела администрацией Волгоградской области восстановлены жилищные права четверых граждан путем предоставления им другого благоустроенного жилья. Кроме того, активные меры принимаются и в настоящее время с целью обеспечения надлежащими жилыми помещениями оставшихся четырех детей-сирот.
В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
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