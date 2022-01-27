СК: детей-сирот в Урюпинске поселили в квартиры с плесенью

Общество 27.01.2022 11:22
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27.01.2022 11:22
Следственные органы СКР по Волгоградской области разбираются в ситуации, в которой оказались дети-сироты в Урюпинске. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Дарья Буянова, проверка по факту возможного нарушения прав этой категории граждан проводится после сообщений о том, что в Урюпинске детям-сиротам предоставили жилые помещения, которые спустя несколько месяцев стали непригодны для жилья. "Сейчас квартиры покрылись плесенью, протекает кровля, а фундамент начинает разрушаться. Согласно договору между чиновниками и сиротами, вся тяжесть ремонта может лечь на плечи обездоленных людей", - уточнили в следственном органе.
В ходе доследственной проверки будут установлены причины произошедшего, а также лица, допустившие нарушение прав детей-сирот.
Ранее власти региона заявляли, что в 2021 году жильем были обеспечены 400 детей-сирот. Наибольшее количество квартир для этой категории населения приобрели в новостройках Волгограда, Волжского, Урюпинска, города Фролово, а также Городищенского, Жирновского и Светлоярского районов. В администрации региона поясняли, что жилье для льготников должно соответствовать высоким требованиям — к рассмотрению принимают готовые однокомнатные квартиры площадью от 28 до 45 кв. м, с отделкой «под ключ». В помещении должны быть кухонные плиты, новая сантехника, коммунальные счетчики. Квартиры покупают в домах, расположенных рядом с социальной и транспортной инфраструктурой, уточняли в комитете строительства.
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