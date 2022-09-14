Общество

Переживший Сталинградскую битву памятник разрушается в Волгограде

Общество 14.09.2022 06:03
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14.09.2022 06:03


В Тракторозаводском районе Волгограда медленно, но верно разрушается постамент памятника основателю ВЧК-ОГПУ Феликсу Дзержинскому. Как сообщает ИА «Высота 102», объект культурного наследия федерального значения в свое время пережил Сталинградскую битву. 

В редакцию ИА «Высота 102» обратились возмущенные читатели. По словам волгоградцев, они не понимают, почему объекты, которые находятся под охраной государства, сегодня в таком плачевном состоянии. 


— Буквально на днях исполнилось 145 лет со дня рождения Дзержинского, идут дискуссии о возвращении памятника на Лубянскую площадь в Москве, а у нас в Волгограде как будто всем все равно. Памятник стоит, с постамента отваливается плитка, местами растет трава. Складывается ощущение, что никому ничего не нужно. Это неправильно, с этим нужно что-то делать, — считают жители Тракторозаводского района. — Личность Дзержинского, пускай и для кого-то противоречивая, до сих пор занимает умы многих людей. И это касается не только памятника Дзержинскому. Да, что-то делается, но пока глаз еще цепляется за разрушенное и ветхое. А ведь это история нашей страны. 


В администрации Волгограда в ответ на редакционный запрос ИА «Высота 102» пояснили, что памятник Дзержинскому находится в ведении МБУ ЖКХ «Тракторозаводского района». 

— В настоящее время учреждением осуществляются подготовительные мероприятия, необходимые для проведения конкурсных процедур на определение организации, которая разработает проектную документацию для реставрации памятника, — добавили в мэрии города-героя. — Поскольку памятник является объектом культурного наследия, то в соответствии с федеральным законодательством разрабатывать проектную документацию, а также проводить какие-либо восстановительные работы вправе только специализированные организации с соответствующей лицензией. 

При этом в горадмине уточнили, что прилегающая к памятнику территория регулярно убирается районной коммунальной службой.


Ранее ИА «Высота 102» сообщало о разрушающемся постаменте памятника танка-памятника Т-34, установленного на площади Дзержинского. После череды несостоявшихся электронных торгов мэрия Волгограда наконец назвала компанию, которая займется восстановлением объекта культурного наследия регионального значения. Примечательно, что памятник Дзержинскому располагается буквально в нескольких десятках метров от танка Т-34.   

Памятник Феликсу Дзержинскому был открыт в июне 1935 года. Скульптором выступил Сергей Меркуров — автор многочисленных монументов Ленину и Сталину. 

Фото: Павел Мирошкин, Антон Ольховатский ИА «Высота 102» 

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