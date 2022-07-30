Повторный аукцион на спасение танка Т-34 объявили в Волгограде









Повторный аукцион объявлен на ремонт полуразрушенного памятника-танка Т-34 в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, победителю конкурса предстоит восстановить основание и облицовку постамента, очистить поверхность боевой машины, загрунтовать и выполнить ее покраску. Помимо этого, специалисты должны привести в порядок прилегающую к памятнику площадку —заменить существующую брусчатку на площади около 150 квадратных метров и бордюрный камень.





Также должны быть выполнены работы по озеленению. Зеленую зону обещают украсить саженцами бирючины и голубых елей, а по периметру участка высадить кизильник. На площади более 350 квадратов планируют уложить газон. Начальная цена контракта составила около 4,3 миллионов рублей.









Между тем, состояние памятника, установленного на площади Дзержинского, - критическое. С постамента отваливаются плиты, которые могут травмировать горожан.

