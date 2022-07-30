Повторный аукцион на спасение танка Т-34 объявили в Волгограде

Общество 30.07.2022 18:38
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30.07.2022 18:38
Повторный аукцион объявлен на ремонт полуразрушенного памятника-танка Т-34 в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, победителю конкурса предстоит восстановить основание и облицовку постамента, очистить поверхность боевой машины, загрунтовать и выполнить ее покраску. Помимо этого, специалисты должны привести в порядок прилегающую к памятнику площадку —заменить существующую брусчатку на площади около 150 квадратных метров и бордюрный камень.
Также должны быть выполнены работы по озеленению. Зеленую зону обещают украсить саженцами бирючины и голубых елей, а по периметру участка высадить кизильник. На площади более 350 квадратов планируют уложить газон. Начальная цена контракта составила около 4,3 миллионов рублей.
Напомним, первая попытка найти подрядчика на реставрацию памятника закончилась неудачей. На аукцион не было подано ни одной заявки.
Между тем, состояние памятника, установленного на площади Дзержинского, - критическое. С постамента отваливаются плиты, которые могут травмировать горожан.
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