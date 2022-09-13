







Съемочную группу «Первого канала» задержали в администрации Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», инцидент произошел накануне, 12 сентября. В мэрии факт происшествия подтвердили.

– В здание пытались пройти стримеры программы «Мужское / Женское». У них произошла стычка с охранником на входе, пресс-служба администрации Волгограда в этом не участвовала, – пояснили информагентству в мэрии.

По предварительной информации, съемочная группа программы, которая выходит на федеральном канале, снимала в Волгограде материал о переселении граждан из ветхого и аварийного жилья. За комментариями журналисты отправились в мэрию, но на входе путь им перегородил сотрудник ЧОП. Произошел конфликт, в котором пришлось разбираться сотрудникам полиции. Гостей из столицы увезли в райотдел для дачи объяснений, после чего вскоре отпустили.

– Случившееся очень похоже на провокацию, потому что журналисты федеральных каналов так себя не ведут и так не работают. Возможно, журналисты совсем неопытные, – поделился с информагентством источник, знакомый с ситуацией. – Есть определенные правила для прохода в здания исполнительной и законодательной власти, поэтому странно, что съемочная группа федерального канала это не знала. На «Первом канале» много программ и там не всегда работают люди, которые числятся в штате или имеют отношения к дирекции информационных программ.