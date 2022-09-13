Министерство внутренних дел России объявило в розыск украинских военных преступников. Как стало известно ИА «Высота 102», речь идет о двух командирах украинского национального батальона Константине Немичеве и Сергее Величко. Оба обвиняются по статье УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

В ходе предварительного следствия установлено, что указанные Немичев и Величко пытали российских военнослужащих и убивали их с особой жестокостью. Преступники объявлены в федеральный и межгосударственный розыск, заочно им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

За помощь в задержании Немичева Константина Витальевича (10.01.1996 г.р.) и Величко Сергея Олеговича (03.01.1994 г.р.) известного также по кличке «Чили» объявлено вознаграждение в размере миллиона рублей.

Всем, кто обладает какой-либо информацией, просьба обращаться по единому номеру 102 или на телефон горячей линии МВД России 8-800-222-74-47.