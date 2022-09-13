В Палласовском районе Волгоградской области следователи разбираются в гибели водителя самосвала, произошедшей при строительстве дороги. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова, 52-летнего мужчину убило током.

Несчастный случай произошел 12 сентября на 182-м километре автодороги «Палласовка – Николаевск» неподалеку от поселка Красный Октябрь.

– После выгрузки асфальта мужчина, управляя самосвалом, начал движение с поднятым вверх кузовом, в результате чего задел провода линии электропередач, – сообщила Дарья Буянова. – После этого он вылез из кабины для осмотра повреждений и, когда вновь садился в самосвал, получил удар электрическим током.

При осмотре места происшествия на теле погибшего обнаружены характерные ожоги, других травм не обнаружено.

– Предварительная причина смерти – электротравма, в результате контакта с источником электричества, – уточняет представитель СУ СК России по Волгоградской области. – Организована проверка.

Как стало известно ИА «Высота 102» на указанном участке дороги работы ведет компания из Саратова ООО «Сардорстрой». Погибший мужчина работал в фирме.