Расследования

Полез в кабину и получил удар: водителя самосвала убило током в Волгоградской области

Расследования 13.09.2022 09:52
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13.09.2022 09:52


В Палласовском районе Волгоградской области следователи разбираются в гибели водителя самосвала, произошедшей при строительстве дороги. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова, 52-летнего мужчину убило током. 

Несчастный случай  произошел 12 сентября на 182-м километре автодороги «Палласовка – Николаевск» неподалеку от поселка Красный Октябрь.

– После выгрузки асфальта мужчина, управляя самосвалом, начал движение с поднятым вверх кузовом, в результате чего задел провода линии электропередач, – сообщила Дарья Буянова. – После этого он вылез из кабины для осмотра повреждений и, когда вновь садился в самосвал, получил удар электрическим током. 

При осмотре места происшествия на теле погибшего обнаружены характерные ожоги, других травм не обнаружено. 

– Предварительная причина смерти  – электротравма, в результате контакта с источником электричества, – уточняет представитель СУ СК России по Волгоградской области. – Организована проверка.

Как стало известно ИА «Высота 102» на указанном участке дороги работы ведет компания из Саратова ООО «Сардорстрой». Погибший мужчина работал в фирме. 

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