Экономика

Спрос на ипотеку ВТБ в Волгограде вырос на 14%

Экономика 09.09.2022 15:03 Новости компаний
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09.09.2022 15:03 Новости компаний



В августе жители Волгоградской области оформили в ВТБ свыше 300 кредитов на сумму 920 млн рублей. Объем ипотечных сделок увеличился на 14% по отношению к июлю. Спрос растет четвертый месяц подряд.

Более 70% всех региональных продаж по ипотеке было реализовано в рамках стандартных предложений банка – 660 млн рублей, еще 260 млн рублей пришлись на выдачи по льготным программам. Это говорит о том, что интерес к вторичному жилью возвращается на фоне снижения ставок. Всего за восемь месяцев банк предоставил населению области 1,9 тыс. ипотечных займов на 5,1 млрд рублей.

В целом по стране клиенты ВТБ за с января по август оформили 130 тысяч жилищных кредитов на 592 млрд рублей, ипотечный портфель банка с начала года вырос на 10%, до 2,89 трлн рублей. 

- Рынок ипотеки в России растет уже несколько месяцев подряд, несмотря на традиционный сезонный фактор летних отпусков. В этом году отложенный спрос первого квартала «драйвит» выдачи наряду с продлением госпрограмм и снижением ставок по базовым банковским продуктам. По итогам восьми месяцев объем продаж превысил 2,6 трлн рублей – это ниже, чем в прошлом году, но при этом значительно выше результатов 2019-2020 гг. При этом август стал переломным месяцем для рынка вторичного жилья, спрос на который впервые за долгое время превысил льготные программы. Ипотека возвращается к своему равновесному значению, что обещает уверенный органический рост рынка осенью-зимой этого года, — комментирует вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

ВТБ улучшил условия по своим ипотечным программам в конце июля, снизив минимальную ставку на 0,6 п.п. Сегодня оформить жилищные кредиты заемщики могут от 9,9% годовых.
По основной программе господдержки средства можно получить под 6,7%. Кредит в рамках «семейной ипотеки» банк предлагает от 5,7%. Клиенты, у которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 гг. родился или усыновлен третий или последующий ребенок, могут получить в ВТБ жилищный кредит всего под 3% годовых.

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