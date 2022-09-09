Экономика

Сады Придонья пригласили на свой юбилей 10 тысяч волгоградцев

Экономика 09.09.2022 15:29
0
09.09.2022 15:29


Череда разноформатных мероприятий от официально-деловых до культурно-развлекательных программ, посвященных юбилею компании «Сады Придонья», объединила свыше 10 тысяч человек.
Компания «Сады Придонья» отметила 25 лет своей работы на рынке. В первых числах сентября состоялись праздничные мероприятия, на которые были приглашены порядка 300 человек – партнеры, поставщики, представители власти и бизнес-сообщества.
В конце 90-х годовой объем производства сока под брендом «Сады Придонья» составлял 620 тонн. Компания развивалась стремительными шагами, открывая для себя новые перспективы и возможности. Спустя четверть века предприятие выпускает 1,75 тыс. тонн соков, детского питания, растительных альтернатив в сутки (в портфеле  компании 5 брендов), каждый месяц продается более 70 млн. единиц продукции компании. 

Сегодня Сады Придонья работают с ведущими мировыми компаниями в области машиностроения, самых современных решений в пищевой индустрии, а также со всеми каналами сбыта.
В своем обращении к гостям, собравшимся на юбилей, Андрей Самохин, президент компании «Сады Придонья» отметил, что благодаря тесному взаимодействию со своими партнерами, сложившимся дружеским отношениям, компания добилась таких высоких результатов.

Наши успехи – это и ваши успехи, дорогие друзья, – сказал Андрей Самохин. – Я искренне рад видеть каждого из присутствующих. И, конечно, рад, что Сады Придонья подошли к своему маленькому промежуточному юбилею в хорошей кондиции. Компания стоит на своих ногах, очень бережно и с любовью относится ко всем рынкам, на которых работает и отлично знает, что главные люди – это наши потребители. Пока мы вместе, есть и производство, и социальное благополучие, и общая комфортная среда. Мы продолжаем выпускать здоровое питание безупречного качества и по доступной по цене, потому что считаем, что несем ответственность за здоровье нации, наверное, неполную, но мы максимально хотим взять ее на себя.
В рамках официального визита одно из основных бюджетообразующих предприятий области с юбилеем поздравили первый замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут и губернатор области Андрей Бочаров. Они отметили, что компания постоянно совершенствует производство, внедряя передовые технологии.

Всего 25 лет прошло, когда из региональной компании «Сады Придонья» стали флагманом российского производства, и сегодня они по праву занимают лидирующие позиции, – сказал глава региона. – Кроме этого, предприятие заботится не только о производственных вопросах, но и социальных, развивая необходимую для сотрудников инфраструктуру.
На торжественном вечере, проходившем в парке семейного отдыха одноименного поселка, Андрей Бочаров и Оксана Лут поздравили коллектив Садов Придонья с юбилеем и вручили со сцены его лучшим сотрудникам почетные грамоты и благодарственные письма от Министерства сельского хозяйства РФ и администрации области.

В трехдневной программе, организованной компанией для своих гостей, было запланировано большое количество мероприятий различного характера. В их деловой части состоялась конференция с участием известных спикеров страны в области экономики, социологии, маркетинга. Почетными гостями мероприятия стали академик РАМН, главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко и первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников. По отзывам собравшихся на конференцию, полученная информация была не только интересна, но и полезна по многим аспектам. В их числе, доклад президента компании «Сады Придонья» Андрея Самохина.

Финальным аккордом юбилейных мероприятий «прозвучало» выступление популярных  российских артистов на стадионе «Арена», на которое компания пригласила всех своих сотрудников с их семьями, близких друзей, деловых партнеров, представителей бизнеса, студентов профильных вузов, а это свыше 10 тысяч человек.
Одним словом, тех, кого объединяло и по сей день объединяет искреннее желание развиваться вместе с компанией «Сады Придонья», чтобы у жителей страны была возможность выбрать ту продукцию, которая приносит радость.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
09.09.2022 15:03
Экономика 09.09.2022 15:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.09.2022 14:29
Экономика 09.09.2022 14:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.09.2022 11:27
Экономика 09.09.2022 11:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.09.2022 10:26
Экономика 09.09.2022 10:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.09.2022 21:33
Экономика 08.09.2022 21:33
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.09.2022 15:52
Экономика 08.09.2022 15:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.09.2022 14:14
Экономика 08.09.2022 14:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.09.2022 13:46
Экономика 08.09.2022 13:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.09.2022 11:47
Экономика 08.09.2022 11:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.09.2022 10:41
Экономика 08.09.2022 10:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.09.2022 09:40
Экономика 08.09.2022 09:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.09.2022 14:02
Экономика 07.09.2022 14:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.09.2022 14:02
Экономика 07.09.2022 14:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.09.2022 11:52
Экономика 07.09.2022 11:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.09.2022 11:34
Экономика 07.09.2022 11:34
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:30
«Ходят коровы и жуют цветы»: в Камышине родные погибших на Украине добиваются от чиновников открытия Аллеи СлавыСмотреть фотографии
16:55
В Волгоградской области взяли на карандаш голосующих за депутатовСмотреть фотографии
16:51
В деле о расстреле водителя в Жилгородке Волгограда всплыли новые подробностиСмотреть фотографии
16:34
Ехала в сторону Москвы: под Волгоградом во влетевшей под фуру иномарке погибла девушкаСмотреть фотографии
16:25
Президент России присвоил высокое звание профессору ВолгГМУ Сергею ДмитриенкоСмотреть фотографии
16:17
Роскосмос включил Волгоград в десятку самых зеленых мегаполисов РоссииСмотреть фотографии
15:29
Сады Придонья пригласили на свой юбилей 10 тысяч волгоградцевСмотреть фотографии
15:04
Юных волгоградцев в управлении ФСБ просветили о жизни Феликса ДзержинскогоСмотреть фотографии
14:49
На набережной Волгограда экстренно наводят чистоту ко Дню городаСмотреть фотографии
14:36
Ночные заморозки до -3 нагрянут в Волгоградскую область 10 и 11 сентябряСмотреть фотографии
14:20
В Волгограде 40-летнюю женщину забил до смерти 27-летний ревнивецСмотреть фотографии
13:26
Враг не проскочит: посты ДПС со сверхумными радарами появятся на волгоградских дорогахСмотреть фотографии
13:25
Спортивной школе «Колизей» в Кировском районе Волгограда исполняется годСмотреть фотографииCмотреть видео
12:56
В Волгограде похоронили погибшего на Украине Александра ШутоваСмотреть фотографии
12:53
Экс-мэр Виталий Лихачев стал 45-м почетным гражданином ВолгоградаСмотреть фотографии
12:38
Корабли Каспийской флотилии со стрельбой и взрывами прошли мимо Волгограда: эксклюзивные кадрыСмотреть фотографииCмотреть видео
12:30
В Волгограде наградили двоих добровольцев, участвовавших в СВОСмотреть фотографии
11:14
Сдавал назад: в Волжском КАМАЗ протаранил трамвай № 7Смотреть фотографии
10:39
В Волгограде на борьбу с уличными потопами призовут роботовСмотреть фотографии
10:36
В Волгоградской области женщина погибла, пытаясь согреться в собственном домеСмотреть фотографии
10:22
«Пока залатаем»: облкомтранс прояснил судьбу провалившегося моста в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:17
Всем оставаться на местах: вуз в центре Волгограда проверили из-за угроз без эвакуацииСмотреть фотографии
09:55
400 тысяч жителей Волгоградской области зовут на избирательные участкиСмотреть фотографии
09:54
Под Волгоградом простились с погибшим на Украине Алексеем КараваевымСмотреть фотографии
09:54
«Нас выживают из дома»: под Волгоградом органы разбираются в конфликте многодетной семьи с цыганамиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:27
В Волгоградской области ночами похолодает до нуляСмотреть фотографии
08:03
Вторая сирота из Волгограда попросила у Бастрыкина квартируСмотреть фотографии
21:33
Росстат: реальные денежные доходы населения Волгоградской области снизились на 1,2%Смотреть фотографии
20:47
Куда сходить и что посмотреть 9 сентября в Волгограде: праздничная программаСмотреть фотографии
20:06
Худеем к зиме: в волгоградских магазинах за неделю подорожала половина продуктовСмотреть фотографии
 