Сады Придонья пригласили на свой юбилей 10 тысяч волгоградцев

Экономика 09.09.2022 15:29
0
09.09.2022 15:29
Череда разноформатных мероприятий от официально-деловых до культурно-развлекательных программ, посвященных юбилею компании «Сады Придонья», объединила свыше 10 тысяч человек.
Компания «Сады Придонья» отметила 25 лет своей работы на рынке. В первых числах сентября состоялись праздничные мероприятия, на которые были приглашены порядка 300 человек – партнеры, поставщики, представители власти и бизнес-сообщества.
В конце 90-х годовой объем производства сока под брендом «Сады Придонья» составлял 620 тонн. Компания развивалась стремительными шагами, открывая для себя новые перспективы и возможности. Спустя четверть века предприятие выпускает 1,75 тыс. тонн соков, детского питания, растительных альтернатив в сутки (в портфеле компании 5 брендов), каждый месяц продается более 70 млн. единиц продукции компании.
Сегодня Сады Придонья работают с ведущими мировыми компаниями в области машиностроения, самых современных решений в пищевой индустрии, а также со всеми каналами сбыта.
В своем обращении к гостям, собравшимся на юбилей, Андрей Самохин, президент компании «Сады Придонья» отметил, что благодаря тесному взаимодействию со своими партнерами, сложившимся дружеским отношениям, компания добилась таких высоких результатов.
– Наши успехи – это и ваши успехи, дорогие друзья, – сказал Андрей Самохин. – Я искренне рад видеть каждого из присутствующих. И, конечно, рад, что Сады Придонья подошли к своему маленькому промежуточному юбилею в хорошей кондиции. Компания стоит на своих ногах, очень бережно и с любовью относится ко всем рынкам, на которых работает и отлично знает, что главные люди – это наши потребители. Пока мы вместе, есть и производство, и социальное благополучие, и общая комфортная среда. Мы продолжаем выпускать здоровое питание безупречного качества и по доступной по цене, потому что считаем, что несем ответственность за здоровье нации, наверное, неполную, но мы максимально хотим взять ее на себя.
В рамках официального визита одно из основных бюджетообразующих предприятий области с юбилеем поздравили первый замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут и губернатор области Андрей Бочаров. Они отметили, что компания постоянно совершенствует производство, внедряя передовые технологии.
– Всего 25 лет прошло, когда из региональной компании «Сады Придонья» стали флагманом российского производства, и сегодня они по праву занимают лидирующие позиции, – сказал глава региона. – Кроме этого, предприятие заботится не только о производственных вопросах, но и социальных, развивая необходимую для сотрудников инфраструктуру.
На торжественном вечере, проходившем в парке семейного отдыха одноименного поселка, Андрей Бочаров и Оксана Лут поздравили коллектив Садов Придонья с юбилеем и вручили со сцены его лучшим сотрудникам почетные грамоты и благодарственные письма от Министерства сельского хозяйства РФ и администрации области.
В трехдневной программе, организованной компанией для своих гостей, было запланировано большое количество мероприятий различного характера. В их деловой части состоялась конференция с участием известных спикеров страны в области экономики, социологии, маркетинга. Почетными гостями мероприятия стали академик РАМН, главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко и первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников. По отзывам собравшихся на конференцию, полученная информация была не только интересна, но и полезна по многим аспектам. В их числе, доклад президента компании «Сады Придонья» Андрея Самохина.
Финальным аккордом юбилейных мероприятий «прозвучало» выступление популярных российских артистов на стадионе «Арена», на которое компания пригласила всех своих сотрудников с их семьями, близких друзей, деловых партнеров, представителей бизнеса, студентов профильных вузов, а это свыше 10 тысяч человек.
Одним словом, тех, кого объединяло и по сей день объединяет искреннее желание развиваться вместе с компанией «Сады Придонья», чтобы у жителей страны была возможность выбрать ту продукцию, которая приносит радость.
Спрос на ипотеку ВТБ в Волгограде вырос на 14%09.09.2022 15:03
Экономика 09.09.2022 15:03
Банк «Открытие»: повышение ставки ЕЦБ не остановит инфляцию в еврозоне09.09.2022 14:29
Экономика 09.09.2022 14:29
Клиенты ВТБ потратили 600 млн рублей в рамках осенней программы туристического кешбэка09.09.2022 11:27
Экономика 09.09.2022 11:27
Банк «Открытие» начинает прием заявок на промышленную ипотеку09.09.2022 10:26
Экономика 09.09.2022 10:26
Росстат: реальные денежные доходы населения Волгоградской области снизились на 1,2%08.09.2022 21:33
Экономика 08.09.2022 21:33
В Поволжье каждый четвертый покупатель недвижимости в Сбере проводит сделку через сервис безопасных расчетов08.09.2022 15:52
Экономика 08.09.2022 15:52
ВТБ запускает страхование от онкологических и других критических заболеваний08.09.2022 14:14
Экономика 08.09.2022 14:14
Предприниматели получили возможность подписаться на сервис «Мое дело» в интернет-банке «Открытия»08.09.2022 13:46
Экономика 08.09.2022 13:46
Банк «Открытие» запустил оплату по QR-коду на POS-терминалах08.09.2022 11:47
Экономика 08.09.2022 11:47
ВТБ: в Волгограде спрос на автокредиты вырос в 1,7 раза08.09.2022 10:41
Экономика 08.09.2022 10:41
Исследование Сбербанка: самый популярный канал продаж для компаний малого бизнеса — маркетплейсы08.09.2022 09:40
Экономика 08.09.2022 09:40
Сотрудники банка «Открытие» воплотят свои бизнес-идеи в реальные проекты07.09.2022 14:02
Экономика 07.09.2022 14:02
ВТБ предлагает разработать специальный вклад для льготников07.09.2022 14:02
Экономика 07.09.2022 14:02
Греф рассказал о переходе в Сбер сотрудников иностранных компаний07.09.2022 11:52
Экономика 07.09.2022 11:52
«Открытие Авто»: рост авторынка в сентябре продолжится, продажи составят 44-45 тысяч машин07.09.2022 11:34
Экономика 07.09.2022 11:34