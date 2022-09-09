Сады Придонья пригласили на свой юбилей 10 тысяч волгоградцев





Череда разноформатных мероприятий от официально-деловых до культурно-развлекательных программ, посвященных юбилею компании «Сады Придонья», объединила свыше 10 тысяч человек.

Компания «Сады Придонья» отметила 25 лет своей работы на рынке. В первых числах сентября состоялись праздничные мероприятия, на которые были приглашены порядка 300 человек – партнеры, поставщики, представители власти и бизнес-сообщества.

В конце 90-х годовой объем производства сока под брендом «Сады Придонья» составлял 620 тонн. Компания развивалась стремительными шагами, открывая для себя новые перспективы и возможности. Спустя четверть века предприятие выпускает 1,75 тыс. тонн соков, детского питания, растительных альтернатив в сутки (в портфеле компании 5 брендов), каждый месяц продается более 70 млн. единиц продукции компании.





Сегодня Сады Придонья работают с ведущими мировыми компаниями в области машиностроения, самых современных решений в пищевой индустрии, а также со всеми каналами сбыта.

В своем обращении к гостям, собравшимся на юбилей, Андрей Самохин, президент компании «Сады Придонья» отметил, что благодаря тесному взаимодействию со своими партнерами, сложившимся дружеским отношениям, компания добилась таких высоких результатов.





– Наши успехи – это и ваши успехи, дорогие друзья, – сказал Андрей Самохин. – Я искренне рад видеть каждого из присутствующих. И, конечно, рад, что Сады Придонья подошли к своему маленькому промежуточному юбилею в хорошей кондиции. Компания стоит на своих ногах, очень бережно и с любовью относится ко всем рынкам, на которых работает и отлично знает, что главные люди – это наши потребители. Пока мы вместе, есть и производство, и социальное благополучие, и общая комфортная среда. Мы продолжаем выпускать здоровое питание безупречного качества и по доступной по цене, потому что считаем, что несем ответственность за здоровье нации, наверное, неполную, но мы максимально хотим взять ее на себя.

В рамках официального визита одно из основных бюджетообразующих предприятий области с юбилеем поздравили первый замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут и губернатор области Андрей Бочаров. Они отметили, что компания постоянно совершенствует производство, внедряя передовые технологии.





– Всего 25 лет прошло, когда из региональной компании «Сады Придонья» стали флагманом российского производства, и сегодня они по праву занимают лидирующие позиции, – сказал глава региона. – Кроме этого, предприятие заботится не только о производственных вопросах, но и социальных, развивая необходимую для сотрудников инфраструктуру.

На торжественном вечере, проходившем в парке семейного отдыха одноименного поселка, Андрей Бочаров и Оксана Лут поздравили коллектив Садов Придонья с юбилеем и вручили со сцены его лучшим сотрудникам почетные грамоты и благодарственные письма от Министерства сельского хозяйства РФ и администрации области.





В трехдневной программе, организованной компанией для своих гостей, было запланировано большое количество мероприятий различного характера. В их деловой части состоялась конференция с участием известных спикеров страны в области экономики, социологии, маркетинга. Почетными гостями мероприятия стали академик РАМН, главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко и первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников. По отзывам собравшихся на конференцию, полученная информация была не только интересна, но и полезна по многим аспектам. В их числе, доклад президента компании «Сады Придонья» Андрея Самохина.





Финальным аккордом юбилейных мероприятий «прозвучало» выступление популярных российских артистов на стадионе «Арена», на которое компания пригласила всех своих сотрудников с их семьями, близких друзей, деловых партнеров, представителей бизнеса, студентов профильных вузов, а это свыше 10 тысяч человек.

Одним словом, тех, кого объединяло и по сей день объединяет искреннее желание развиваться вместе с компанией «Сады Придонья», чтобы у жителей страны была возможность выбрать ту продукцию, которая приносит радость.



