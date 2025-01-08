Волгоградские зимы, из раза в раз обновляющие температурные рекорды и удивляющие небывалым теплом, ставят под удар работу городских катков. Из-за регулярных отголосков то ли ушедшей осени, то ли будущей весны, в прошлое рискуют уйти ледовые «коробки» во дворах и скверах. О новых тенденциях и прогнозах специалистов - в материале ИА «Высота 102».

Двенадцать лет назад Александр вместе с единомышленниками задумался об открытии сети катков. С самого начала предприниматели понимали, насколько рискованно брать в компаньоны погоду - непостоянную и крайне переменчивую. И все же тогда, в 2012 году, долгосрочные прогнозы на сезон имели куда больший смысл, чем сейчас.

- Конечно, мы осознавали, насколько нестабильны наши зимы. Перед запуском брали определенную статистику из архива метеонаблюдений и пытались подсчитать, на какое количество рабочих дней может рассчитывать каток, залитый в естественных погодных условиях. В самом лучшем варианте выходило около 60 дней. Реальность сокращала эти сроки до 45-50 дней, - рассказывает один из владельцев сети катков «Южный полюс» Александр. - Время и практика показали, что предыдущие наблюдения абсолютно не сопоставимы с сегодняшним днём.

Рабочая формула заливщиков катков весьма проста. Дожидаясь устойчивой морозной погоды, специалисты за пять- десять дней наращивают нужную для катания толщину льда ( примерно 7-10 сантиметров). Свои коррективы в процесс регулярно вносит погода. Скажем, если после вчерашнего "минуса" в город вновь возвращается тепло, работники делают несколько шагов назад и вынужденно откладывают запуск

- В итоге сегодня мы открыты в среднем 25-30 дней, - отмечает волгоградец. - Предугадать, как будет меняться климат в ближайшие годы мы, конечно, не можем. Ещё недавно зима в Волгограде почти не отличалась от зим в Саратове и Воронеже - в городе работало много катков, лед заливали в дворовых «коробках». При дальнейшем потеплении такие площадки, скорее всего, уйдут в прошлое. Например, в Ростове и Краснодаре у жителей нет условий для работы с естественным покрытием. В этих городах функционируют несколько ледовых арен, которые хоть и выделяют определённое количество часов для массового катания, но в большинстве своём все же заточены под спортсменов - фигуристов и хоккеистов.

Значит ли это, что в схватке с погодой в Волгограде выживут только искусственные катки? Такой прогноз на ближайшее будущее специалисты воспринимают с долей скепсиса. Однако не отрицают - стремительно теплеющие зимы могут ощутимо сократить количество открытых ледовых арен.





- Несмотря на тенденции последних зим, я сомневаюсь, что искусственные катки смогут полностью заменить натуральные. Для их работы требуется серьёзное холодильное оборудование, необходимая электрическая мощность, земля для возведения объекта капитального строительства. Удовольствие крайне дорогое... Что же касается нас, то в том числе из-за погоды мы вынужденно сокращаемся. Тем не менее, пока у нас есть и физическая, и финансовая возможность, будем работать. В тех условиях, которые нам предложит погода.

Накануне Нового года волгоградцы с надеждой заглядывали в прогнозы погоды и ждали снегопада. Однако погода оказалась непреклонна, и в 2025-й год Волгоградская область вошла в достаточно тусклых природных «декорациях».

- Интересно, что в этом декабре в Волгоградской области почти нет разницы между ночными и дневными показателями. Это говорит о том, что в регион непрерывно поступают воздушные массы с температурой около 0, а местного нагрева этого воздуха днем практически не происходит. Солнца мы тоже почти не видим – оно неделями скрыто сплошной облачностью, - рассказывал волгоградский географ Денис Солодовников.

В первые дни января температура воздуха и вовсе сравнялась с весенними показателями. Перепутав сезоны, деревья раньше срока выпустили первые почки.

Автор Виктория Чумакова

Фото из архива V102.RU