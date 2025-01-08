Макака Джус, который содержался в зооцентре «Дино» в Волгоградской области, отправляется жить в семью в Ингушетию. Об этом, как передает V102.RU, сегодня, 8 января, сообщили сотрудники центра в соцсетях.





- На этот раз едем не забирать, а отдавать. Мы везем Джуса в семью, - рассказали в зооцентре. - Мы его брали изначально с расчетом, что определим его в зоопарк. Но в зоопарк его не берут, потому что он возрастной, да еще и кастрированный. Его не примет никакая стая. И наша коллега Светлана, у которой свой домашний мини-приют, она его берет в дом, именно как члена семьи. Будет о нем заботиться. У нее есть опыт реабилитации и содержания приматов, которые были изъяты из фотобизнеса, поэтому он едет в надежные руки.

Ранее сообщалось, что волгоградские зоозащитники приютили на время старенькую обезьяну, которая долгое время жила на территории одного из кафе в Кировском районе.

Видео: зооцентр «Дино» / t.me