Митрополит наградил в Волгограде двух чиновников облздрава

Сегодня, 8 января, митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор наградил благодарственными письмами священнослужителей и мирян, передает V102.RU со ссылкой на Волгоградскую епархию.
В числе награжденных – двое заместителей председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов и Марина Гаврилова.
Благодарственное письмо митрополита они получили «за плодотворное взаимодействие с Волгоградской епархией».
Торжественная церемония прошла в храме Александра Невского в день Собора Пресвятой Богородицы, который отмечается на следующий день после Рождества Христова.
Фото: Волгоградской епархии