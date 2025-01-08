Заслуженный врач РФ Александр Полянцев скончался в Волгограде

В Волгограде на 73 году жизни скончался заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор кафедры общей хирургии ВолгГМУ Александр Полянцев. Об этом, как передает V102.RU, сообщили сегодня, 8 января, в Волгоградском государственном медицинском университете.

Александр Полянский возглавлял кафедру общей хирургии на протяжении 25 лет, подготовив несколько поколений хирургов, около 20 кандидатов и докторов медицинских наук. Он автор и соавтор более 300 научных работ, в числе которых монографии, методические и учебные пособия.

- Волгоградский государственный медицинский университет выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Александровича Полянцева, а также ученикам выдающегося профессора, - говорится в некрологе.

Фото: ВолгГМУ