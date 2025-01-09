Общество

На юге Волгоградской области потеплеет до +13

Общество 09.01.2025 06:30
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09.01.2025 06:30


В южных районах Волгоградской области температуры пошли на рекорд в январе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 января в Волгоградской области ночью ожидается до -5°; днём +3…+8°, а по югу до +13°. В северных районах Волгоградской области прогнозируется 0…+5°.

9-10 января в регионе возможен небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. 

Ранее сообщалось, что в первый рабочий день в этом году, 9 января, в Волгоградской области ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде дождя.

Ночью и утром в отдельных районах туман. На дорогах гололедица. Ветер южный 7-12 м/с, утром и днем в отдельных районах порывы 15-20 м/с. Ночью -1…+4º; днем +2…+7º, местами до +12º.

В Волгограде 9 января ночью будет 0…+2º; днем +6…+8º.

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