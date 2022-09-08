











При этом вторая новость от Росстата более оптимистическая. Так, в ведомстве подсчитали, что реальные доходы населения во втором квартале 2022 года выросли по сравнению с первым на 10,1%.





К слову, в ЮФО лишь в единственном регионе в этом году повысились реальные доходы населения. В Краснодарском крае этот показатель показал рост в 0,1%. Во всех остальных субъектах Южного федерального округа зафиксировано падение реальных доходов. Хуже всех ситуация в Калмыкии – здесь снижение составило 6,4%.

Росстат зафиксировал снижение реальных денежных доходов населения Волгоградской области. Это первая плохая новость от статистиков. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального ведомства, так, в первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы снизились на 1,2%.