Происшествия

Из-за ЧП 20 тысяч жителей Волгоградской области остались без воды

Происшествия 08.09.2022 19:42
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08.09.2022 19:42



Очередная коммунальная катастрофа  оставила Котово Волгоградской области без воды. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского поселения, причиной прекращения водоснабжения стала авария на трансформаторной подстанции.

- Водозабор «Филино» прекращает подачу воды в Котово на сутки, - говорится в сообщении в пабликах. – Насосы остановлены.

Очередное происшествие в коммунальном хозяйстве города вызвало возмущение жителей Котово. Здесь, кстати, проживают около 20 тысяч человек.

Напомним, аварии на тепловых сетях и водопроводах здесь происходят регулярно. Инженерные сети городского округа изношены, а на их реконструкцию нужны колоссальные средства. Кроме того, вода в городском водопроводе не соответствует качеству, в результате чего не выдерживают никакие фильтры.



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