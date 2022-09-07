Происшествия

В Волгоградской области из-за частичного обрушения моста ограничили движение

Происшествия 07.09.2022 19:22
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07.09.2022 19:22



В Большевистском сельском поселении Еланского района частично обрушился мост через реку Бузулук. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации района, ремонт объекта будет начат незамедлительно. До завершения ремонта движение по мосту будет открыто только по одной полосе и с учетом весовых ограничений.



Мост находится на границе Еланского района и Михайловского городского округа. Автовладельцам предлагают строить свой маршрут по направлению к Волгограду через Новоаннинский.

Фото: администрации Еланского района VK

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