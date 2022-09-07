В Волгоградской области из-за частичного обрушения моста ограничили движение





В Большевистском сельском поселении Еланского района частично обрушился мост через реку Бузулук. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации района, ремонт объекта будет начат незамедлительно. До завершения ремонта движение по мосту будет открыто только по одной полосе и с учетом весовых ограничений.













Мост находится на границе Еланского района и Михайловского городского округа. Автовладельцам предлагают строить свой маршрут по направлению к Волгограду через Новоаннинский.





Фото: администрации Еланского района VK