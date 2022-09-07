В аэропорту Волгограда объявили эвакуацию из-за угроз

Персонал и посетители Международного аэропорта Волгоград 7 сентября были экстренно эвакуированы в связи с поступившими угрозами. Информацию об этом ИА «Высота 102» подтвердили в пресс-службе воздушной гавани.

– В 16.30 поступила информация о минировании аэровокзального комплекса, – прокомментировала официальный представитель аэропорта Анастасия Голодова. – В настоящее время проводится проверка.

По сообщению очевидцев, сотрудники аэропорта, а также пассажиры временно находятся на улице.

О результатах проверки представителям СМИ в аэропорту обещали сообщить оперативно.