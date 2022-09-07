Происшествия

Житель Волгоградской области спилил 8 сосен для строительства забора

Происшествия 07.09.2022 10:10
0
07.09.2022 10:10



Полицейские Руднянского района задержали «черного» лесоруба. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в правоохранительные органы поступил сигнал от работников лесхоза, которые зафиксировали вырубку 8 сосен, три из которых были «живыми».  Ущерб составил свыше 7 тысяч рублей. 

Сотрудники установили личность лесоруба, которым оказался 58-летний житель одного из сел Руднянского района. Мужчина признался, что из спиленных сосен хотел сделать жерди для строительства забора. 

Селянину грозит до двух лет лишения свободы за незаконную рубку деревьев. 

Фото ГУ МВД по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
07.09.2022 11:42
Происшествия 07.09.2022 11:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.09.2022 10:52
Происшествия 07.09.2022 10:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.09.2022 19:05
Происшествия 06.09.2022 19:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.09.2022 17:25
Происшествия 06.09.2022 17:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.09.2022 22:24
Происшествия 05.09.2022 22:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.09.2022 17:02
Происшествия 05.09.2022 17:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.09.2022 16:20
Происшествия 05.09.2022 16:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.09.2022 13:37
Происшествия 05.09.2022 13:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.09.2022 13:19
Происшествия 05.09.2022 13:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.09.2022 11:30
Происшествия 05.09.2022 11:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.09.2022 10:47
Происшествия 05.09.2022 10:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.09.2022 10:34
Происшествия 05.09.2022 10:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.09.2022 09:44
Происшествия 05.09.2022 09:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.09.2022 18:59
Происшествия 04.09.2022 18:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.09.2022 17:50
Происшествия 04.09.2022 17:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:36
«Связали колготками и бросили в поле»: в Волгоградской области хозяин-садист бросил умирать собакуСмотреть фотографии
12:06
На День города волгоградцев накормят хинкали с морским гребешком и авторской шаурмойСмотреть фотографии
11:48
«Это плановый ремонт»: в центре Волгограда латают тротуар, на котором покалечилась туристкаСмотреть фотографии
11:42
Под Волгоградом 46-летнего рабочего убило трубоукладчикомСмотреть фотографии
11:34
«Открытие Авто»: рост авторынка в сентябре продолжится, продажи составят 44-45 тысяч машинСмотреть фотографии
11:12
«Уснул за рулем»: таксиста из Волгограда осудили за гибель 3-летней девочки в ДТПСмотреть фотографии
10:52
Пенсионер погиб в столкновении «ВАЗа» и грузовика под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:28
«Нам устроили транспортный коллапс»: жители Кировского района по часу ждут автобусов до центра ВолгоградаСмотреть фотографии
10:19
«ЕвроХим-ВолгаКалий» определил лучших сотрудников на конкурсе профмастерстваСмотреть фотографии
10:18
Первый заместитель прокурора области выслушает проблемы волгоградцевСмотреть фотографии
10:10
Житель Волгоградской области спилил 8 сосен для строительства забораСмотреть фотографии
09:31
Бочаров утвердил три премии имени профессора ИншаковаСмотреть фотографии
08:41
Эпидемиологи зафиксировали вспышку ОРВИ в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:20
В правительстве РФ утвердили программу празднования 80-летия Победы под Сталинградом из 123 пунктовСмотреть фотографии
06:26
«Кидал клиентов и работников»: в Волгограде корыстному мебельщику грозит до 10 летСмотреть фотографии
22:35
Волгоградский облсовпроф наказали рублем за утонувшее в Волге судно с топливомСмотреть фотографии
21:00
16 минут до олимпийской чемпионки: волгоградка выиграла первенство РФ по плаванию на открытой водеСмотреть фотографии
20:28
Под Волгоградом установили мемориальную доску погибшим на Украине бойцамСмотреть фотографии
19:05
ГУ МВД опубликовало видео ДТП на перекрестке в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:56
Бочаров, ФСБ и силовики обсудили меры противодействия терроризмуСмотреть фотографии
18:47
Отмена остановок и пешеходный режим: как будет работать транспорт Волгограда с 9 по 11 сентябряСмотреть фотографии
18:07
Вся надежда на юбилей: волгоградцы десятки лет лелеют мечту избавиться от руин под музеем-панорамойСмотреть фотографии
18:06
Боевые корабли Каспийской флотилии примут участие в шоу на набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
17:41
«У кого рука поднялась?»: жители Урюпинска озаботились судьбой лебедя-инвалидаСмотреть фотографии
17:25
Из-за ДТП на пересечении двух проспектов в Волгограде в час пик образовалась пробкаСмотреть фотографии
16:50
Автор «улета» в волгоградском аэропорту уличен в картельном сговореСмотреть фотографии
15:47
Wildberries построит крупный логистический центр в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:37
Подростки устроили стрельбу на западе ВолгоградаСмотреть фотографии
15:04
В парке Волжского доломали наследство команды Ultra100Смотреть фотографии
14:11
COVID-19 ослабил хватку перед массовым празднованием Дня города в ВолгоградеСмотреть фотографии
 