Житель Волгоградской области спилил 8 сосен для строительства забора









Полицейские Руднянского района задержали «черного» лесоруба. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в правоохранительные органы поступил сигнал от работников лесхоза, которые зафиксировали вырубку 8 сосен, три из которых были «живыми». Ущерб составил свыше 7 тысяч рублей.





Сотрудники установили личность лесоруба, которым оказался 58-летний житель одного из сел Руднянского района. Мужчина признался, что из спиленных сосен хотел сделать жерди для строительства забора.





Селянину грозит до двух лет лишения свободы за незаконную рубку деревьев.





Фото ГУ МВД по Волгоградской области