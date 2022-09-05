Происшествия 05.09.2022 13:37
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05.09.2022 13:37
В Центральном районе Волгограда на пешеходном переходе сбили девушку и парня. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградкой области, накануне в четвертом часу дня 39-летний водитель, управляя автомашиной Isuzu, фургоном с фирменным знаком «Красное&Белое», на улице Рокоссовского не пропустил пешеходов на переходе и наехал на двух человек.
Молодой человек смог подняться, а вот 25-летнюю девушку с травмами госпитализировали.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области
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