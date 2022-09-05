

















В Центральном районе Волгограда на пешеходном переходе сбили девушку и парня. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградкой области, накануне в четвертом часу дня 39-летний водитель, управляя автомашиной Isuzu , фургоном с фирменным знаком «Красное&Белое» , на улице Рокоссовского не пропустил пешеходов на переходе и наехал на двух человек.





Молодой человек смог подняться, а вот 25-летнюю девушку с травмами госпитализировали.





Видео ГУ МВД по Волгоградской области