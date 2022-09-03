Происшествия

На пляже под Волгоградом загорелся джип после гонок по песку

Происшествия 03.09.2022 10:56
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03.09.2022 10:56





Владелец дорогого внедорожника едва не лишился автомобиля после гонок по пляжу. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, водитель «Рендж Ровера» с упоением лихачил по береговой линии в Бобрах, пока из  мотора, который оказался забитым песком, не повалил дым.



На помощь мужчине пришли отдыхающие. Чтобы спасти машину от пожара, им пришлось еще больше закидать дымящийся моторный отсек  песком.



Видео телеграм-канал Волгоградецъ

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