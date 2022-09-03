На пляже под Волгоградом загорелся джип после гонок по песку















Владелец дорогого внедорожника едва не лишился автомобиля после гонок по пляжу. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, водитель «Рендж Ровера» с упоением лихачил по береговой линии в Бобрах, пока из мотора, который оказался забитым песком, не повалил дым.















На помощь мужчине пришли отдыхающие. Чтобы спасти машину от пожара, им пришлось еще больше закидать дымящийся моторный отсек песком.









