Телеком

«Чистое небо»: «Ростелеком» в Камышине перенес с опор под землю более 30 км кабеля

Телеком 02.09.2022 11:49
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02.09.2022 11:49


«Ростелеком» в рамках программы «Чистое небо» перенес в Камышине Волгоградской области более 30 км оптоволоконных линий связи, принадлежащих «МегаФону», в собственную кабельную канализацию. Теперь, благодаря надежной защите от постороннего вмешательства и погодных условий, значительно повысится стабильность работы сети и увеличится срок ее службы. 
В Волгоградской области “Ростелеком” работает по программе “Чистое небо” со всеми телеком-операторами, охватывая весь регион. По согласованию с компаниями-партнерами мы проектируем и строим наиболее экономичные маршруты прокладки подземного кабеля. Такое сотрудничество выгодно всем: в кабельной канализации работа сети — надежнее, города без висящих проводов — краше, а небо перед взором жителей и гостей волгоградских городов — чище, — отмечает Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».  
Тарифы «Ростелекома» на предоставление места в собственной кабельной канализации устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1284 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи» от 29 ноября 2014 года. Они одинаковы для всех и пересматриваются не чаще одного раза в год в рамках коэффициента инфляции.
Участие в программе “Чистое небо” нашей компании интересно по двум причинам. Подземная канализация гарантирует физическую безопасность сетей, позволяет повысить срок их службы, сократить издержки на обслуживание. Не менее важна и эстетическая составляющая, когда обзор неба в городе полностью открыт. Только в Камышине Волгоградской области “Ростелеком” для нас перенес около 34 км волоконно-оптических линий связи под землю, и мы продолжим совместную работу в этом направлении, — говорит Артем Филин, директор компании «МегаФон» в Волгоградской области.
«Ростелеком» за время реализации программы «Чистое небо» в Волгоградской области с 2019 года перенес под землю в собственную кабельную канализацию более 100 км воздушных линий в Волгограде, Михайловке, Урюпинске, Камышине и Котово.
Подробную  информацию об условиях аренды места в кабельной канализации «Ростелекома» можно получить на сайте компании.

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