Клиенты других банков вдвое чаще переводят средства в ВТБ

Экономика 30.08.2022 09:34 Новости компаний
0
30.08.2022 09:34 Новости компаний
Порядка 100 тысяч клиентов применяют сервис пополнения своих счетов из сторонних банков на счете в ВТБ. Исходящими pull-переводами пользуется вдвое меньше – 50 тысяч человек. За последние три месяца клиенты ВТБ провели через Систему быстрых платежей 1,2 млн операций пополнения счета на сумму 4 млрд рублей.
Россияне все чаще выбирают СБП для пополнения своих счетов из сторонних банков. В ВТБ в августе доля таких переводов (pull-переводов), проводимых через СБП, достигла 17% от общего числа входящих переводов физлиц.
Ранее в ВТБ Онлайн можно было пополнить свой счет только с карты стороннего банка через кнопку «Пополнить». В конце прошлого года банк упростил этот сценарий, и пополнить свой счет можно через СБП без каких-либо реквизитов.
- Pull-перевод или, как его еще называют, «стягивание», становится новым трендом на рынке. Одна из причин стремительного роста популярности услуги - минимальная комиссия, поскольку операция проходит в рамках СБП. Такой перевод отличает от аналогичных сервисов удобство клиентского пути - для пополнения счета не нужно вводить реквизиты или номер телефона. Число наших клиентов, которые пополняют свои средства из других банков в ВТБ, вдвое больше, чем исходящие переводы из нашего банка. Чаще других этот сервис применяют зарплатные клиенты банка, которые имеют кредитный продукт. По нашим оценкам, в ближайшее время pull-переводы через СБП станут основным сценарием пополнения своих счетов, – отметил начальник управления «Переводы» банка ВТБ Алексей Хранилов.
По словам Алексея Хранилова, интеграция Системы быстрых платежей в единый сценарий переводов обеспечит дальнейший рост числа пользователей сервисов СБП. Сейчас их применяет в повседневных расчетах каждый третий клиент ВТБ.
Для совершения pull-перевода достаточно выбрать в ВТБ Онлайн опцию пополнения своего счета через СБП, выбрать банк, со счета которого будут списываться средства, а затем подтвердить запрос на списание в приложении этого банка. На эту операцию распространяются условия переводов через Систему быстрых платежей, установленные банком-отправителем.
С начала года клиенты банка совершили более 170 млн переводов через СБП в России на сумму более 940 млрд рублей. Доля сервиса в общем объеме исходящих переводов в другие банки составила более 85% по количеству операций.
ВТБ активно поддерживает развитие Системы быстрых платежей. В мае 2022 года банк одним из первых на рынке запустил онлайн-подписки через СБП и обеспечил клиентам возможность оплачивать покупки в торговых точках и на интернет-площадках с помощью СБПэй. ВТБ также начал реализацию пилотного проекта по трансграничным переводам через Систему быстрых платежей.
Банк «Открытие»: замедление инфляции и экономики США толкают ФРС к пересмотру планов30.08.2022 18:48
Экономика 30.08.2022 18:48
Банк ВТБ запустил подкаст о культуре и бизнесе30.08.2022 15:49
Экономика 30.08.2022 15:49
ВТБ улучшил условия зарплатного обслуживания30.08.2022 14:51
Экономика 30.08.2022 14:51
Банк «Открытие» продлил акцию «10 000 рублей за карту «120 дней»30.08.2022 14:45
Экономика 30.08.2022 14:45
Программа льготного автокредитования банка «Открытие» признана одной из лучших на рынке30.08.2022 12:46
Экономика 30.08.2022 12:46
Тариф на вывоз мусора для волгоградцев могут снизить в 2023 году30.08.2022 11:45
Экономика 30.08.2022 11:45
Сбер получил 8 наград премии инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD30.08.2022 11:34
Экономика 30.08.2022 11:34
Анатолий Попов: «Наша активная база клиентов выросла более чем на 130 тысяч компаний»30.08.2022 10:22
Экономика 30.08.2022 10:22
В Сбере сообщили о запуске нового промовклада29.08.2022 13:42
Экономика 29.08.2022 13:42
ВТБ финансово поддержит более 40 тысяч пенсионеров29.08.2022 13:37
Экономика 29.08.2022 13:37
Банк Уралсиб увеличил максимальную сумму кредита по ипотеке29.08.2022 12:46
Экономика 29.08.2022 12:46
Банк «Открытие» добавил в «Бизнес-портал» единое окно для группы компаний29.08.2022 12:12
Экономика 29.08.2022 12:12
Миллион клиентов ВТБ подключили свои карты к Mir Pay для оплаты с помощью смартфона29.08.2022 10:40
Экономика 29.08.2022 10:40
В Волгоградской области продолжается модернизация и строительство сети уличного освещения27.08.2022 08:58
Экономика 27.08.2022 08:58
ВТБ: объем платежей участников программы компенсации комиссий в СБП превысил 4 млрд рублей26.08.2022 15:03
Экономика 26.08.2022 15:03