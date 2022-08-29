







Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в уличном грабеже. Пострадавшим оказался 9-летний мальчик. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области,

днем 27 августа 2022 года в Дзержинском районе на пересечении улиц Волчанская и Ангарская неизвестный мужчина вырвал из рук 9-летнего ребенка сотовый телефон. Школьник попытался вернуть свое имущество, однако злоумышленник пригрозил ребенку.





Полицейские установили личность и задержали подозреваемого. 44-летний ранее судимый за кражу местный житель признался, что чужой телефон он намеревался сбыть в скупку. Телефон изъят и будет возвращен собственнику.

Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ – «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 4-х лет лишения свободы.

Видео ГУ МВД по Волгоградской области.