Происшествия

В Волгограде грабитель отобрал у 9-летнего школьника телефон и попал на видео

Происшествия 29.08.2022 17:08
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29.08.2022 17:08





Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в уличном грабеже. Пострадавшим оказался 9-летний мальчик.  Как сообщили ИА «Высота 102» в  ГУ МВД по Волгоградской области, 

днем 27 августа 2022 года в Дзержинском районе на пересечении улиц  Волчанская и Ангарская неизвестный мужчина вырвал из рук 9-летнего ребенка сотовый телефон. Школьник попытался вернуть свое имущество, однако злоумышленник пригрозил ребенку. 


Полицейские установили личность и задержали подозреваемого. 44-летний ранее судимый за кражу местный житель признался, что чужой телефон он намеревался сбыть в скупку.  Телефон изъят и будет возвращен собственнику.

Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ – «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 4-х лет лишения свободы.

Видео ГУ МВД по Волгоградской области. 


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