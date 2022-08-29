Волгоградец на Kia Rio влетел в остановку: видео





В Дзержинском районе Волгограда иномарка влетела в остановочный павильон. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, за повреждение дорожных сооружения водителя привлекут к административной ответственности (по ст. 12.33 КоАП РФ).

– 28 августа около 22:45 42-летний водитель на KIA Rio двигался по улице Качинцев, не справился с управлением и совершил наезд на остановочный павильон, – рассказали в пресс-службе МВД по региону. – В результате ДТП пострадавших нет.

Также в ведомстве добавили, что павильон и автомобиль получили механические повреждения.

На видеозаписи с камер видеонаблюдения можно увидеть, как после столкновения автомобиля с остановкой испугавшаяся пассажирка выбежала из машины. На помощь к водителю сбежались очевидцы и другие участники движения.

Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области