Двое погибли и двое пострадали в перевернувшейся "Ладе Приоре" под Волгоградом





В Камышинском районе Волгоградской области выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли двое человек и столько же пострадали. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, трагедия произошла накануне неподалеку от села Саломатино.

– По предварительным данным, 28 августа в 17:30 "Лада Приора" под управлением 23-летней девушки двигалась в сторону Камышина. Водитель не справилась с управлением, машина вылетела с дороги и опрокинулась, – пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В результате ДТП на месте от полученных травм скончались девушка-водитель и 24-летний пассажир. Также двое пассажиров - 25-летние парень с девушкой - госпитализированы.