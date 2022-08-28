Происшествия

«Слово за слово»: стали известны подробности убийства на юге Волгограда

Происшествия 28.08.2022 13:12
0
28.08.2022 13:12


Стали известны подробности конфликта, в ходе которого от ножевого ранения в область груди скончался молодой парень во дворе пятиэтажного дома № 93 по улице Удмуртской в Красноармейском районе. Как стало известно ИА «Высота 102», к поножовщине привело небрежно брошенное слово. 

— Накануне вечером двое мужчин проходили через двор одного из домов, — сообщил информагентству собственный источник в правоохранительных органах. — Им чем-то не понравился молодой человек, сидевший на скамейке. Как бывает в таких случаях — слово за слово и один из участников конфликта схватился за нож. 


Известно, что погибшему было всего 24 года. Напавший на волгоградца во дворе пятиэтажки был старше своего оппонента на шесть лет. От полученного ранения молодой мужчина скончался на месте. Информация о нахождении 30-летнего участника потасовки в состоянии наркотического опьянения не подтвердилась. 

Фото: Подслушано. Волгоград. Красноармейский./vk.com / архив ИА «Высота 102»  

Читайте также: 

В Волгограде во дворе 5-этажки наркоман зарезал молодого парня

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
28.08.2022 14:16
Происшествия 28.08.2022 14:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.08.2022 10:07
Происшествия 28.08.2022 10:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.08.2022 09:09
Происшествия 28.08.2022 09:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.08.2022 19:58
Происшествия 27.08.2022 19:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.08.2022 15:46
Происшествия 27.08.2022 15:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.08.2022 14:25
Происшествия 27.08.2022 14:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.08.2022 13:27
Происшествия 27.08.2022 13:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.08.2022 12:17
Происшествия 27.08.2022 12:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.08.2022 11:55
Происшествия 27.08.2022 11:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.08.2022 11:16
Происшествия 27.08.2022 11:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.08.2022 10:23
Происшествия 27.08.2022 10:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.08.2022 09:29
Происшествия 27.08.2022 09:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.08.2022 16:39
Происшествия 26.08.2022 16:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.08.2022 16:14
Происшествия 26.08.2022 16:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.08.2022 11:51
Происшествия 26.08.2022 11:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:51
«Меня сразу забанили в приложении»: с волгоградца списали 7000 рублей за детский след в салоне машиныСмотреть фотографииCмотреть видео
14:16
В Волгограде на улице нашли мертвой 34-летнюю женщинуСмотреть фотографии
13:12
«Слово за слово»: стали известны подробности убийства на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
12:02
Умер второй с начала недели: в Волгоградской области COVID-19 показал рост почти в 1,5 разаСмотреть фотографии
11:22
«Погиб в день рождения»: в Волгограде простятся с 34-летним майором Василием ЛушниковымСмотреть фотографии
10:07
СК организовал проверку по факту смертельного наезда самокатчика на волгоградцаСмотреть фотографии
09:09
В Волгограде во дворе 5-этажки наркоман зарезал молодого парняСмотреть фотографии
07:58
Волгоградскую область ждет похолодание до +12 °ССмотреть фотографии
22:47
«Рекламируем Волгоград в соцсетях»: московские звезды продефилировали на красной дорожке около НЭТаСмотреть фотографииCмотреть видео
21:38
"С небес на землю": волгоградский «Ротор» потерпел первое поражение после победной серииСмотреть фотографии
21:01
Военные полицейские провели спецучения под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:58
В реанимации скончался сбитый самокатчиком 75-летний волгоградецСмотреть фотографии
19:28
Но без «Сплин»: оперштаб разрешил провести ParkSeason Fest 2022 на «Волгоград-Арене»Смотреть фотографии
19:03
Курское общество инвалидов обеспечит волгоградских прокуроров маскамиСмотреть фотографии
18:11
В Камышине в конкурсе арбузов победила 50-килограммовая ягодаСмотреть фотографии
17:14
«Вы нам разносите грязь»: в военном городке Волгограда вспыхнул конфликт из-за дорогиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:07
В Волгограде 27 августа звезды кино пройдут по красной дорожкеСмотреть фотографии
15:46
Водителя машины со спецсигналом задержали под Волгоградом после погониСмотреть фотографииCмотреть видео
15:05
Под Волгоградом врачи санавиации эвакуировали малыша, проглотившего средство от мухСмотреть фотографии
14:25
В Волгограде в службу 112 сообщили о прыгнувшем с моста мужчинеСмотреть фотографии
14:12
Плавучие острова и небоскребы: прекрасное будущее захолустья Волгограда показали архитекторыСмотреть фотографии
13:27
В Волгограде пьяный рабочий сорвался с подъемного кранаСмотреть фотографии
12:17
В Волгограде самокатчик отправил в реанимацию 75-летнего пенсионераСмотреть фотографии
12:08
В Волгоградской области количество заболевших COVID-19 превысило 500 человекСмотреть фотографии
11:55
«Дала порулить»: под Волгоградом бабушка едва не угробила 14-летнего внука в ДТПСмотреть фотографии
11:40
Новый игрок «Ротора» подпишет контракт на поле «Волгоград Арены»Смотреть фотографии
11:16
На трассе «Волгоград-Москва» столкнулись две фурыСмотреть фотографии
10:44
В Волгограде пенсионерка умерла на трамвайной остановкеСмотреть фотографии
10:23
На севере Волгоградской области потушили опасный пожар под линиями ЛЭПСмотреть фотографии
09:54
В Волгоградской области из-за дикого зверя два человека попали в больницуСмотреть фотографии
 