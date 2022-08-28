Стали известны подробности конфликта, в ходе которого от ножевого ранения в область груди скончался молодой парень во дворе пятиэтажного дома № 93 по улице Удмуртской в Красноармейском районе. Как стало известно ИА «Высота 102», к поножовщине привело небрежно брошенное слово.

— Накануне вечером двое мужчин проходили через двор одного из домов, — сообщил информагентству собственный источник в правоохранительных органах. — Им чем-то не понравился молодой человек, сидевший на скамейке. Как бывает в таких случаях — слово за слово и один из участников конфликта схватился за нож.





Известно, что погибшему было всего 24 года. Напавший на волгоградца во дворе пятиэтажки был старше своего оппонента на шесть лет. От полученного ранения молодой мужчина скончался на месте. Информация о нахождении 30-летнего участника потасовки в состоянии наркотического опьянения не подтвердилась.

Фото: Подслушано. Волгоград. Красноармейский./vk.com / архив ИА «Высота 102»

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